El doctor José Manuel Felices señala lo que cualquiera puede hacer para ayudar en accidentes graves: "Tenemos que aplaudir a Córdoba"

El doctor José Manuel Felices, en su vídeo sobre las donaciones de sangre tras el accidente de tren de Adamuz.

El médico José Manuel Felices, muy conocido en redes sociales por su labor divulgadora bajo el nombre de @doctorfelices, ha explicado en una de sus últimas publicaciones cómo cualquiera puede ayudar cuando se produce un accidente grave.

Como señala, en los últimos días han sido muchas las personas que le han consultado qué se puede hacer cuando ocurre una desgracia como la del descarrilamiento en Adamuz.

Su respuesta pasa por "la única medicina que no se puede fabricar en un laboratorio". Es decir, donar sangre.

"Ante un traumatismo tan grave y que afecta a tantas personas, las reservas del hospital se pueden agotar muy rápido. Y en esto tenemos que aplaudir a Córdoba", resalta.

En palabras del doctor, autor también del libro Radiografía de una vida sana, allí se respondió de manera "increíble", hasta el punto de que el Hospital Universitario Reina Sofía confirmó que las necesidades urgentes de sangre se habían cubierto.

Las donaciones de sangre se han triplicado

Precisamente, este miércoles se ha conocido que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) recogió este martes un total de 2.878 donaciones de sangre en Andalucía, lo que supone que por segundo día consecutivo se triplicaron las bolsas, como informa EFE.

El lunes se recogieron 2.990 bolsas de sangre y el martes esas 2.878, cuando la media habitual en la comunidad andaluza es de entre 800 y 900 diarias, según la Junta de Andalucía.

Por el momento, las reservas de sangre están garantizadas por lo que desde la Consejería de Sanidad han aconsejado escalonar las donaciones en las próximas semanas, después del llamamiento del domingo tras el accidente.

La importancia de que la sangre espere al paciente

Como ha reflexionado el doctor Felices, "en una tragedia, nada alivia el dolor, pero esa generosidad ha permitido que no tengamos que lamentar más pérdidas. Y esto nos deja una lección importantísima. Fijaos qué gran diferencia entre que la sangre esté esperando al paciente y no que el paciente tenga que esperar a la sangre. Por eso necesitamos que los bancos de sangre estén siempre llenos. Porque el accidente no avisa".

Como incide, no sabemos cuándo puede ocurrir una tragedia en nuestra zona, pero sí que "tu sangre y tu solidaridad salvan vidas".