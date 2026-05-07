Elena Garrido, especialista en nutrición: "Desayunar zumo de naranja, tostadas con aceite y café parece saludable, pero no es tan natural"

El desayuno, dicen, es la comida más importante del día. Uno de los que más se repiten en la mayoría de hogares es el compuesto por un café, un zumo y unas tostadas. A priori, puede parecer una opción saludable. Sin embargo, para la especialista en nutrición Elena Garrido, este desayuno puede resultar no tan "natural".

Esto es debido a "todo lo que hay detrás", tal y como señala la experta en una entrevista con 'La Voz de Galicia', donde explica que el trigo que tomamos a día de hoy es bastante diferente al que se consumía antiguamente y agrega que la densidad nutricional no es tan buena como puede parecer en un principio.

"Si nada más levantarte lo primero que haces es meterle al cuerpo un zumo de naranja al que le has quitado toda la fibra a la fruta y lo único que queda es agua con fructosa, que es lo que es el zumo, y eso te lo tomas con harina refinada, que son hidratos de carbono simples se comportan como más azúcar..." , asegura Garrido.

Y, aunque es cierto que al agregarle aceite estamos añadiendo una grasa saludable, el valor nutricional de dicho desayuno sigue siendo insuficiente y con demasiados picos de azúcar. A pesar de ello, y tal y como recuerda la experta, cada persona es un mundo, por lo que hay que tener en cuenta la necesidades particulares de cada uno.

"Habría que individualizar, porque hay gente que tiene más problemas para gestionar el azúcar y otros tienen un metabolismo maravilloso", defiende. En una persona normal lo que sucederá es que tendrá un pico de glucosa "brutal" y más tarde, cuando pasen un par de horas, sufrirá un bajón de azúcar por debajo de los niveles normales. "Ese es el problema de los picos de azúcar, que fluctúan", advierte.

Recomendaciones para elaborar un buen desayuno

Realizar un desayuno saludable puede parecer misión imposible. Sin embargo, no lo es. El nutricionista Anthony Berthou, señala al diario Yuka.io algunas recomendaciones. Entre ellas:

Elegir una fuente de proteínas: a poder ser huevos.

Añadir grasas saludables: como las nueces o el aceite de oliva.

Una fruta: no vale con un zumo pues no tiene fibra. En su lugar, escoge una pieza entera.

Un té verde para hidratar.

Algunos ejemplos prácticos son: la avena con frutas y nueces, cereales integrales con yogur desnatado y frutos rojos o una tostada integral con huevo y aguacate.