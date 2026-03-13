Fouzia Taouzari, experta en psicoanálisis: "No hay nada más angustiante que ser todo para alguien; el deseo solo nace del vacío"

"Amo como ama el amor. No conozco otra razón para amar que amarte", decía el poeta portugués Fernand Pessoa. El amor es algo que no se elige: es algo impredecible y viene cuando menos te lo esperas. Así lo explica la psicóloga Fouzia Taouzari, en una entrevista con Le Monde, donde habla en profundidad acerca de este sentimiento (y donde explica cómo amar en exceso puede ser igual de contraproducente que hacerlo mal).

"Amar es experimentar el desapego para conectar con el otro. No podemos predecir cómo será una relación ni en qué se convertirá. Ahí reside el riesgo: en lo impredecible, en que no podemos controlar lo que sucederá. De hecho, en este sentido, todo encuentro romántico o de otro tipo es arriesgado", señala la autora, que defiende que el hecho de que algo sea arriesgado no tiene por qué significar que sea negativo, sino natural.

"Nuestros caminos están marcados por paradojas y contradicciones. Lo que me interesó de este ensayo fue profundizar en la cuestión del amor: mostrar cómo nuestra forma de amar revela algo sobre nosotros mismos, a través de nuestros callejones sin salida, y sobre nuestra propia historia que a veces ignoramos", agrega.

Y es que, según la experta, el amor nace de las carencias, no de los excesos ni la insistencia. "El deseo solo puede surgir en la carencia. No hay nada que genere más ansiedad, incluso en la edad adulta, que serlo todo para alguien", subraya la psicóloga, que recuerda que el amor es algo que nos ayuda a conocernos a nosotros mismos y que no puede surgir de ningún vacio interno.

"Amar es encontrarse con una subjetividad ajena y, a través del otro, encontrarnos a nosotros mismos. Descubrimos aspectos de nosotros que desconocíamos por completo. El silencio del otro, su falta de respuesta, puede reactivar vacíos que intentamos llenar con exigencias excesivas o con el deseo de complacerlo a toda costa", explica durante la entrevista.

Para la experta, el primer paso para separarse es hacerlo psicológicamente. De lo contrario, corremos el riesgo de volver a repetir ciertos patrones tóxicos. "Mientras no comprendamos qué nos llevó a una situación determinada, seguiremos atrapados en algo que escapa a nuestro control. Esto es lo que vemos en la repetición de relaciones violentas (...) Debemos desprendernos del mito para poder desprendernos de la persona", afirma.

"Siempre amamos en función de quienes somos, pero como gran parte de nuestra esencia se nos escapa, el amor inevitablemente está plagado de malentendidos, discrepancias e ilusiones", sentencia finalmente la autora.