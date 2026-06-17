En Francia hablan sobre un "milagro" en España que ha cambiado las tornas: ponen un "pero" importante

El diario de referencia en Francia, Le Monde, uno de los periódicos de información general más leídos del país, ha publicado una columna de la articulista María Charrell en la que habla de un "milagro" económico en España para poner en valor el trabajo que se ha hecho hasta ahora.

Recuerdan que en 2008 la prensa anglosajona acuñó un término "detestable": PIGS, una "abreviatura de cerdo" que designaba a Portugal, Italia, Grecia y España, que fueron señaladas como los "rezagados de la unión monetaria que se hundía en una vertiginosa crisis de deuda".

"Los países del sur de Europa fueron caricaturizados como mediterráneos indolentes y sobreendeudados, incapaces de mantener en orden sus finanzas públicas", ha descrito. Sin embargo, dos décadas después, el panorama "ha cambiado drásticamente" y a través de "un giro inesperado".

"Quienes antes menospreciaban ahora..."

"Quienes antes menospreciaban a estos países ahora se asombran de su dinamismo", destacan, lo que coloquialmente se conoce como "callar bocas". Celebran que la economía española ha ido creciendo estos últimos años, al igual que la tasa de desempleo ha descendido.

Tan buenos están siendo los resultados económicos que han destacado que hasta la propia revista británica The Economist, conocida por su crítica hacia "la Europa continental", situó a España a la cabeza de su clasificación de 2024 de "las economías más exitosas".

Para la columnista, las cifras positivas vienen en gran medida gracias al auge del turismo, uno de los "pilares" de la economía ibérica, y por el plan de recuperación de 2021 tras la pandemia del coronavirus, financiado por la Unión Europea.

El "pero" de la economía española

Las cifras que más le impresionan son las demográficas. Ante el envejecimiento de la población española, España ha recurrido "masivamente a trabajadores extranjeros", facilitando su integración en el mercado laboral. Aunque es precisamente el turismo el que genera empleos "bastante precarios", a pesar de "los esfuerzos del gobierno" por limitarlo.

Hay un "pero" para el diario francés y que está en el tono de lo que muchos españoles critican diariamente: la vivienda y los alquileres disparados. Ese turismo masivo ha elevado vertiginosamente el precio de los alquileres: "Una crisis de vivienda que perjudica gravemente a la clase media, mientras que la inversión en investigación e innovación sigue siendo insuficiente".