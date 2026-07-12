Carlota Serra, farmacéutica: "Si quieres que la digestión sea un poco más liviana, con el omeprazol estamos justo haciendo lo contrario"

Tomarse un omeprazol antes de una comida abundante "por si acaso" es una práctica más habitual de lo que parece. Sin embargo, la farmacéutica Carlota Serra advierte de que esta costumbre no solo es innecesaria, sino que puede ser contraproducente.

La especialista compartió en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @conoceteysana_ el caso de una clienta que acudió a la farmacia para pedir un omeprazol antes de salir a cenar con unas amigas. Su intención era evitar el ardor o el reflujo si terminaba comiendo o bebiendo más de la cuenta. La respuesta de Serra fue clara: ese no es el medicamento adecuado para esa situación.

El omeprazol no facilita la digestión

Según explica la farmacéutica, el omeprazol pertenece al grupo de los inhibidores de la bomba de protones, medicamentos cuya función es reducir la producción de ácido clorhídrico en el estómago. Ese ácido, recuerda, es imprescindible para que el organismo pueda digerir correctamente los alimentos y absorber buena parte de los nutrientes que contienen.

"Si quieres que la digestión sea un poco más liviana, con el omeprazol estamos haciendo justamente lo contrario", señala Serra. Al disminuir la acidez del estómago, también se dificulta la acción de las enzimas encargadas de digerir proteínas y grasas, por lo que el proceso digestivo puede resultar menos eficiente.

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El riesgo del uso continuado sin necesidad

Más allá de tomarlo de forma puntual sin indicación médica, la farmacéutica insiste en que el verdadero problema aparece cuando el consumo se prolonga en el tiempo sin supervisión profesional.

La reducción mantenida de la acidez gástrica puede interferir en la correcta absorción de nutrientes e incluso de algunos medicamentos y suplementos. Entre las carencias más frecuentes asociadas a este mal uso destaca el déficit de vitamina B12, que puede provocar anemia, problemas de memoria o sensación de cansancio.

También pueden aparecer déficits de hierro, relacionados igualmente con distintos tipos de anemia, así como de calcio, un aspecto especialmente importante en mujeres durante la menopausia por el riesgo de favorecer la osteoporosis. Otra posible consecuencia es la falta de magnesio, que puede manifestarse mediante calambres o rampas musculares.

Omeprazol Francis Joseph Dean

¿Qué hacer si se prevé una comida copiosa?

La función del omeprazol no es facilitar la digestión, sino tratar patologías concretas cuando existe una indicación médica. Por lo que, en vez de recurrir a el como medida preventiva, Serra explica que existen alternativas más apropiadas para quienes temen sufrir molestias digestivas tras exceso puntual.

En algunos casos pueden emplearse productos que crean una película protectora sobre la mucosa del estómago, ayudando a reducir la irritación sin alterar el proceso normal de la digestión. En cualquier caso, insiste en que la mejor opción es consultar siempre con un profesional sanitario antes de automedicarse.