Quiénes son los candidatos de las elecciones en Castilla y León: todos los partidos que se presentan

Las elecciones de Castilla y León tienen lugar este domingo 15 de marzo. Alfonso Fernández Mañueco ha agotado la legislatura, evitando adelantar los comicios a pesar de la ruptura del pacto de gobierno con Vox.

Las encuestas apuntan a otro escenario en el que serán necesarios los pactos. Mañueco parte como candidato favorito, pero si se cumplen las previsiones necesitará el apoyo de Vox.

Aunque PP y Vox parecen ser los partidos decisivos de estos comicios, no hay que perder de vista al resto de formaciones. Tanto el PSOE, como Vox, como Unión del Pueblo Leonés (UPL) y Podemos presentan nuevo candidato.

En total, se presentan 26 partidos a estas elecciones. Estos son los candidatos de las formaciones que tienen actualmente representación, a excepción de Ciudadanos, que se presenta en 7 provincias pero sin un líder definido:

Alfonso Martínez Mañueco (PP)

Actual presidente de la Junta de Castilla y León, encabeza la lista del PP a las elecciones.

Gobierna desde el año 2019. Al principio en coalición con Ciudadanos, pacto que se rompió en 2022, provocando un adelanto electoral. Tras aquellos comicios formó gobierno con Vox, pero este pacto también se rompió. Desde el 2024 gobierna en solitario. Sin el apoyo de Vox no ha podido sacar adelante unos nuevos presupuestos.

Las encuestas señalan a Mañueco como candidato más votado, pero sin posibilidad de gobernar en solitario.

Carlos Martínez Mínguez (PSOE)

Nuevo candidato socialista para estas elecciones. Ha sido alcalde de Soria en los últimos 19 años, consiguiendo 4 veces seguidas la mayoría absoluta.

Ha basado gran parte de su discurso en la lucha contra la despoblación. Tiene el reto de conseguir que el PSOE gobierne en Castilla y León, algo que no sucede desde hace 39 años. Ha sido especialmente crítico con Mañueco en la gestión forestal

Carlos Pollán (Vox)

Otro nuevo candidato. En las elecciones de 2022, Vox presentó a Juan García-Gallardo, que llegó a ser vicepresidente de la Junta. Tras su dimisión del partido por diferencias con Santiago Abascal, optan por el presidente de las Cortes de Castilla y León.

Carlos Pollán juega un papel clave en estas elecciones. Teniendo en cuenta los sondeos, la extrema derecha será la llave para que Mañueco pueda revalidar el cargo.

El candidato está muy vinculado a la ciudad de León, especialmente en el ámbito deportivo. Fue jugador y entrenador del Club Balonmano Ademar de León.

Alicia Gallego (UPL)

Es la única candidata en estas elecciones. Alicia Gallego viene de la política local, ya que desde 2015 ha sido alcaldesa del municipio leonés de Santa María del Páramo.

En las pasadas elecciones, Unión del Pueblo Leonés (UPL) obtuvo 3 procuradores. En esta ocasión las encuestas le dan hasta 5. Gallego es la secretaria general del partido desde 2025.

A lo largo de su carrera política, Alicia Gallego ha defendido la creación de la Región de León, una reivindicación histórica que supondría unir a León, Salamanca y Zamora en una nueva comunidad autónoma.

José Ángel Ceña (Soria ¡Ya!)

En el caso de Soria ¡Ya! no hay novedades en la candidatura. José Ángel Ceña ya fue el cabeza de lista en 2022.

Ceña llegó a la política en la Revuelta de la España Vaciada, en 2019. Desde entonces su discurso se ha centrado en señalar la despoblación y la falta de inversiones en su provincia.

En las elecciones de 2022 obtuvo 3 escaños, siendo el partido más votado en Soria.

Miguel Ángel Llamas (Podemos-AV)

Se repite la coalición entre Podemos y Alianza Verde para estos comicios de 2026. Hay nuevo candidato, Miguel Ángel Llamas, que sucede a Pablo Fernández.

Llamas ganó las primarias de Podemos en Castillo y León con un 84% de los votos. Su discurso defiende el derecho a la vivienda, la repoblación de Castilla y León y los servicios públicos. Actualmente, Podemos tiene un procurador en las Cortes.

Pedro Pascual Muñoz (XAV)

Por Ávila (XAV) continúa con el mismo candidato que ya se presentó en 2022. Pascual Muñoz ha sido procurador en las dos últimas legislaturas y pretende mantener el escaño.

Pascual postula a ser la voz de los abulenses en Castilla y León. Ya en 2022 consiguió 13.600 votos, mejorando los resultados de 2019 (9.400 votos). Ávila reparte un total de 7 procuradores.