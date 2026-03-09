Carlos, experto hostelero: "La hostelería sin el personal adecuado no tiene ningún sentido"

Montar y mantener un restaurante es, según muchos expertos, una de las tareas más complejas que existen en el mundo empresarial. No se trata solo de ofrecer buena comida o de tener un local atractivo: detrás de cada plato hay un entramado de decisiones, relaciones y personas que sostienen el negocio. Carlos, dueño de un restaurante familiar y "cocinillas de toda la vida", tiene muy claro cuál es la clave del éxito en la hostelería: el equipo humano, tal y como explicó en una entrevista a Talent Hostelería.

“Lo más duro de montar un restaurante es encontrar al personal adecuado, los proveedores y la cocina. Lo demás tiene menos importancia", afirma Carlos. Su experiencia no es poca: ha trabajado en la cocina de su familia durante más de 30 años, lo que le ha dado un conocimiento profundo de todos los aspectos del negocio. Pero, para él, la cuestión central siempre ha sido contar con un equipo comprometido.

"Si no hay un personal adecuado, no tiene ningún sentido. Puedes hacer la mejor comida del mundo, pero si no tienes un equipo que trabaje con ganas, vas a tener que cerrar", asegura Carlos con firmeza. La frase resume de manera sencilla lo que muchos hosteleros descubren a lo largo de su carrera: un restaurante no se sostiene solo con talento culinario. La gestión del personal es igual de importante que la calidad de los platos.

Carlos también subraya la dificultad de lidiar con los proveedores, otro de los retos que suele subestimarse al abrir un local. "Tienes mil proveedores y cada uno te da una calidad distinta", explica. Para él, esto significa que parte del éxito de un restaurante depende de encontrar proveedores confiables que puedan mantener un estándar consistente. "No solo se trata de comprar ingredientes, sino de crear relaciones que funcionen a largo plazo", añade.

Además de su experiencia en cocina, Carlos pone énfasis en la pasión que se necesita para sobrevivir en un sector tan exigente. "Me he dedicado a la cocina en mi familia durante 30 o 40 años. Soy, como se suele decir, un cocinillas", comenta con una sonrisa. Esa pasión, según él, se transmite al equipo y ayuda a crear un ambiente donde todos trabajan con motivación y compromiso, algo que ningún manual de gestión puede enseñar por sí solo.

En un momento en que la hostelería se enfrenta a cambios constantes, desde la escasez de personal hasta la fluctuación en los costes de los suministros, las palabras de Carlos son un recordatorio de que los restaurantes son, ante todo, empresas humanas. Sin un equipo sólido y motivado, incluso la mejor cocina está condenada al fracaso.

Para él, el secreto no está en innovar en cada plato o en invertir en tecnología punta, sino en valorar y cuidar al personal que hace que cada servicio sea posible. Porque, al final, sostiene, "la hostelería sin el personal adecuado no tiene ningún sentido".