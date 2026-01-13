Michael Breus, experto en sueño, sobre la moda de despertarse a las 5 am: "Es la segunda cosa más estúpida que he oído en mucho tiempo"

Desde hace algún tiempo, ha surgido una tendencia en las redes sociales que asegura que es necesario despertarse a las 5 am (o incluso antes) para conseguir tener un día productivo y exitoso.

Esa moda es impulsada por ciertos creadores de contenido y directores ejecutivos de empresas. Sin embargo, la realidad es que levantarse de la cama a las 5 de la mañana no es algo para lo que estén diseñadas la mayoría de personas (aunque a veces no haya más remedio que hacerlo por motivos laborales).

Así lo ha subrayado Michael Breus, médico especialista en trastornos del sueño en Hermosa Beach, California (EEUU), quien ha calificado como una estupidez el pensamiento de que despertarse a las 5 de la mañana es beneficioso para toda clase de personas.

En declaraciones a The Wall Street Journal, el experto en sueño ha afirmado que "la tendencia de levantarse a las 5 de la mañana es la segunda cosa más estúpida que he oído en mucho tiempo". En el 'ranking' de cosas estúpidas escuchadas por Breus, despertarse tan temprano solo se ve superado por taparse la boca con cinta adhesiva por la noche.

"Si eres un ave nocturna, aguantarás una semana y acabarás deprimido"

En ese sentido, Michael Breus ha advertido que existen algunas personas que pueden pasarlo especialmente mal si optan por seguir esa tendencia de levantarse a las 5 de la mañana: los llamados 'búhos' nocturnos.

Se considera 'búhos' nocturnos a aquellos individuos habituados a trasnochar. Se trata de personas que se encuentran activas y enérgicas por la noche, por lo que prefieren quedarse despiertos hasta tarde y les cuesta madrugar.

En referencia a ese tipo de personas, el médico especialista en trastornos del sueño ha alertado de que "si eres un ave nocturna que quiere hacer cosas y tratas de levantarte a las 5 de la mañana, aguantarás una semana y acabarás frustrado y deprimido".