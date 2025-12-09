Izabela, azafata de Ryanair en Barcelona con solo 21 años, revela el sacrificio físico que suponen su trabajo y los horarios rotatorios: "Me he llegado a despertar a las 2 de la mañana para hacer un vuelo"

Formar parte del sector de la aviación no es nada sencillo. En la mayoría de puestos de trabajo se requiere contar con una formación especializada para la que es necesario estudiar durante varios años.

Pese a ello, Izabela consiguió convertirse en azafata con 18 años. Ahora, a los 21, la joven, que trabaja como tripulante de cabina de Ryanair en Barcelona, ha pasado por el pódcast de Talent Match para contar cuáles son sus condiciones de trabajo.

En cuanto a los turnos de trabajo, Izabela ha detallado que "es una semana de mañana y una semana de tarde". En el caso del turno de mañana, la jornada laboral comienza, generalmente, a las 5 de la mañana.

En ese sentido, la azafata de la mencionada aerolínea en la ciudad condal ha asegurado que "me he llegado a despertar a las 2 de la mañana para hacer un vuelo a las 5 de la mañana".

Respecto al tiempo de sueño ante ese horario, Izabela ha subrayado que "mínimo tenemos que dormir seis horas. Intento no dormir una hora o dos porque mentalmente no estás bien para estar volando. Parece una tontería, pero somos los responsables del vuelo".

Los turnos son rotatorios, por lo que supone un sacrificio físico adaptarse al horario que toca cada semana. La azafata ha resaltado que lo nota, por ejemplo, en los horarios de sueño durante los primeros días tras un cambio de turno.

En cuanto a los días de descanso, la tripulante de cabina ha detallado que "tenemos cinco días de trabajo y tres libres. Así que yo veo mi horario y sé perfectamente qué días voy a tener libres y qué días voy a estar trabajando".

En el aspecto económico, la azafata ha afirmado que "en general, en España, los tripulantes ganamos más de la media del sueldo español. También depende de la aerolínea". Además, el sueldo cambia dependiendo del país en el que el tripulante de cabina tenga su base de operaciones.

El principal problema, según Izabela, "es que cobramos por horas. En verano ganamos mucho más, pero en invierno no tanto". Por lo tanto, "tenemos que organizarnos para que en invierno no nos quedemos con menos dinero".