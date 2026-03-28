Nerea Palomares, psicóloga: "Le pido a mis pacientes que estén 10 minutos sin hacer nada en el sofá y muchos no pueden. El descanso nunca debería ser un premio"

Sales el trabajo, entras en el metro, te pones los cascos y buscas un poco de entretenimiento en las redes sociales. De repente te salta un vídeo de una persona que lanza el mensaje de que si lo único que haces en el día es ir a trabajar ocho horas y hacer las labores básicas para mantener un hogar, entonces no eres una persona productiva. Deslizas y el siguiente vídeo es de una persona que dejó de lado su trabajo de oficina para recorrer el mundo con tan solo su mochila.

Empiezas a pensar en tu rutina diaria y te ronda el pensamiento de "y si no estoy siendo lo más productivo que podría ser, y si mis responsabilidades como el trabajo y mis labores de casa están consumiendo mi tiempo; y si debería parar todo y tomarme un año sabático"

Estamos en una sociedad marcada por la hiperproductividad donde la pausa se ha convertido casi en un acto revolucionario. En la propia capital, Madrid, se puede observar cada día donde no existen los paseos o las calles sin atascos. Todo el mundo va rápido, todos quieren llegar, todos quieren producir.

Una sociedad que no para quieta

La psicóloga Nerea Palomares lo comprueba a diario en consulta con un ejercicio aparentemente sencillo: pedir a sus pacientes que permanezcan diez minutos sin hacer nada en el sofá. "Mucha gente no puede, no lo toleran. Aparece una sensación de culpa constante, como si debieran estar produciendo. El descanso parece un premio y nunca debería serlo. Debería formar parte de nuestra vida", afirma en el programa El Faro.

Su reflexión surge en un momento en el que cada vez más personas fantasean con tomarse un año sabático tras periodos intensos de trabajo o estudio. Sin embargo, la experta señala que esta idea suele aparecer como un deseo lejano, no como una opción real. Para Palomares, más que la duración de la pausa, lo importante es normalizar el descanso como parte estructural del bienestar psicológico.

La presión temprana sobre los jóvenes

Uno de los aspectos que más preocupan a la psicóloga es la presión académica que sufren los jóvenes desde edades muy tempranas. Según explica, a partir de los 16 años muchos estudiantes sienten que deben decidir su futuro sin margen para la duda. " Hay mucha presión para elegir muy tempranamente lo que tienes que estudiar o por lo menos la ruta que vas a hacer para elegir una carrera determinada", señala.

Esta dinámica, añade, no fomenta la reflexión. "No se fomenta esa calma de ‘no pasa nada, puedes pensar y replantearte las cosas’. El sistema educativo tampoco lo permite, porque si sales de la ruta marcada, luego es más difícil acceder a ciertas carreras".

En su consulta, Palomares observa cómo muchos adolescentes viven repetir curso o cambiar de opción como un fracaso vital, cuando en realidad se trata de decisiones con impacto limitado a largo plazo.

¿Año sabático o pausa necesaria?

La psicóloga insiste en que un año sabático no es lo mismo que unas vacaciones largas. Todo depende del contexto y del objetivo personal. Algunas personas pueden aprovechar ese tiempo para explorar intereses, estudiar algo distinto o viajar. Otras, sin embargo, necesitan un parón completo si atraviesan un periodo de ansiedad, burnout —desgaste profesional— o incluso depresión.

"Si el objetivo es replantearte tu carrera, puedes utilizar ese tiempo de forma más activa. Pero si el cuerpo y la mente están agotados, la prioridad debería ser descansar, dormir bien y recuperarse. No todo tiene que ser productivo", explica. Esta idea choca con una cultura que asocia valor personal con rendimiento constante.

El obstáculo económico y la falta de educación financiera

A pesar de los beneficios potenciales, Palomares reconoce que tomarse un año sabático no está al alcance de todos. Las condiciones laborales y económicas suponen una barrera importante. "Mucha gente no se lo puede permitir. Si tu salario apenas cubre gastos básicos, no tienes margen para parar", afirma.

La experta también apunta a la falta de educación financiera como uno de los problemas. Considera que aprender a planificar un colchón económico permitiría a algunas personas plantearse pausas temporales sin riesgo. "No solemos calcular cuánto necesitaríamos para vivir seis meses sin ingresos. Esa planificación podría facilitar decisiones más saludables".

La cultura de la hiperproductividad

Palomares advierte que el problema va más allá del año sabático. La sociedad actual ha normalizado un ritmo constante que deja poco espacio al descanso real. Incluso en vacaciones, muchas personas mantienen la necesidad de "aprovechar el tiempo", lo que impide desconectar.

Por eso, insiste en la importancia de integrar pequeñas pausas en la vida cotidiana. Desde parar unos minutos sin estímulos hasta reducir la autoexigencia. Desde su punto de vista, vivimos con la sensación de que siempre deberíamos estar haciendo algo y eso nos genera ansiedad y desgaste emocional.

Para la psicóloga, el cambio comienza por replantear la relación con el tiempo. No se trata de abandonar responsabilidades, sino de entender que el descanso no es una recompensa tras el esfuerzo, sino una condición necesaria para sostenerlo.