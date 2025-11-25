Neurocientíficos de Cambridge identifican la edad hasta la que dura la adolescencia cerebral (y te va a gustar)

Un estudio publicado este martes en Nature ha identificado las cinco grandes 'edades' del cerebro: cinco etapas bien claras y definidas en las que cambia la conectividad neuronal. Estos grandes cambios se producen a los 9, 32, 66 y 83 años, según han logrado establecer neurocientíficos de la Universidad de Cambridge.

Para ello, se han basado en datos de resonancias cerebrales realizadas a 3.802 personas de entre 0 y 90 años. A través de éstas, mapearon las conexiones neuronales y, como resultado, definieron estas cinco etapas: niñez, adolescencia cerebral, etapa adulta, envejecimiento temprano más la última, de la que hay datos limitados.

Según detalla EFE, en la infancia, de los 0 a los 9 años, "el volumen de la materia gris (que contiene las neuronas) y de la materia blanca (que contiene las conexiones) aumenta drásticamente". Aquí, las sinapsis (conexiones entre las neuronas) que se producen "en exceso en el cerebro de un bebé se reducen, y solo sobreviven las más activas".

A los 9 se produce ese primer gran salto, en el que cambia de manera radical la capacidad cognitiva "y se produce el mayor riesgo de trastornos de salud mental". De los 9 a los 32 la persona está en una etapa llamada de adolescencia cerebral, en la que sigue aumentando la materia blanca y se perfeccionan las redes de comunicación cerebrales.

En esta franja de edad hay una gran eficiencia de esas conexiones y, de hecho, subraya la mencionada agencia, "a principios de la década de los 30 se produce 'el momento álgido del rendimiento cognitivo".

A principios de la década de los 30 se produce 'el momento álgido del rendimiento cognitivo'

De los 32 a los 66 años se está en una fase adulta, de estabilidad en comparación con las anteriores. Según estudios anteriores, ésta es una etapa de 'meseta de la inteligencia', en la que las regiones cerebrales "comienzan a compartimentarse lentamente en esas tres décadas".

A los 66 se produce un cambio suave, en el que empieza a aumentar la pérdida de conectividad cerebral. A los 83 se considera que se inicia la última de las fases, en la que esa conectividad disminuye aún más "y aumenta la dependencia de determinadas regiones".