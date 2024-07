Paracetamol o Ibuprofeno: un médico advierte del peligroso efecto al elegir mal el medicamento en caso de resaca

"Noches de desenfreno, mañanas de Ibuprofeno". Y la cultura popular no podía tener más razón. O así lo ha explicado el médico de familia y creador de contenido Víctor Espuig en uno de los vídeos sobre salud que ha compartido en su perfil de TikTok.

El experto ha decidido poner fin a la duda que a más de uno le puede surgir una mañana precedida por una noche marcada por el exceso de alcohol. Y lo ha hecho no sin incidir antes en que "se puede salir sin beber o haciéndolo con moderación".

"No necesitas intoxicarte para pasártelo bien", ha proseguido en su vídeo. "Pero si no me haces caso y te pasas con el alcohol, debes saber que lo más importante, tanto para prevenir como para tratar la resaca, es la hidratación", ha apostillado.

Y ha continuado su explicación sobre la importancia de beber agua tanto a lo largo de la noche, como de la mañana después, antes de detallar por qué, en caso de necesitar la ayuda de un medicamento, es mejor la del Ibuprofeno que la del Paracetamol.

Este último, según el médico de familia, "tiene un mayor riesgo de producir toxicidad hepática". El motivo radica en que "el hígado sigue metabolizando el alcohol varias horas después de tomarlo". Por lo tanto, ha instado a evitarlo en mañanas de resaca.

"En este caso, sería mejor tomar ibuprofeno, ya que tiene además acción antiinflamatoria", ha proseguido. Y, "preferiblemente", ha dicho, tras haber ingerido algo de comer. "A poder ser, que sea saludable, como puede ser la fruta", ha concluido.