Qué cubre y quién puede pedir la ayuda de 100 euros para comprar gafas y lentillas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una ayuda directa de 100 euros para la compra de gafas y lentillas destinadas a menores de 16 años, llamada Plan Veo.

A propuesta del Ministerio de Sanidad, un Real Decreto regulará la concesión directa de estas ayudas. Como han explicado, esta medida "responde a una necesidad de salud pública y a la voluntad de reducir barreras económicas que dificultan el acceso a sistemas de ayuda visual en la infancia".

"Ver bien no puede depender del bolsillo de cada familia", ha remarcado la ministra Mónica García en la rueda de prensa posterior.

A qué se pueden destinar los 100 euros

Esta subvención asciende a un máximo de 100 euros por persona beneficiaria y, como han enumerado, cubrirá parcialmente el coste de productos ópticos esenciales, como son monturas básicas con lentes graduadas orgánicas con antirreflejante, lentes de contacto y soluciones de mantenimiento durante un año.

"Los defectos de refracción -como la miopía, la hipermetropía y el astigmatismo- afectan a entre el 10% y el 30% de la población en edad escolar en España, con prevalencias en aumento, especialmente en contextos de uso intensivo de pantallas y vida en interiores. En ausencia de corrección adecuada, estos problemas no solo afectan al bienestar físico de los menores, sino también a su rendimiento académico, su desarrollo psicosocial y su calidad de vida", recuerda Sanidad.

Bajo el paraguas del Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas

El Consejo General de Colegios de Ópticos-Optometristas (CGCOO) ha sido designado como entidad colaboradora, y se encargará de coordinar con las ópticas adheridas, verificar los requisitos documentales y gestionar los reembolsos, así como de hacer seguimiento del programa.

"Se garantizará la transparencia, trazabilidad de los fondos y control de calidad en la prestación", han especificado

Cómo acceder a la ayuda

La ayuda se tramitará mediante concesión directa. Las personas beneficiarias o sus tutores legales podrán acceder a ella a través de entidades adheridas, principalmente ópticas, que aplicarán el descuento en el momento de la compra y gestionarán el reembolso por los productos dispensados junto con la entidad colaboradora.

El Plan Veo, ha informado Sanidad, cuenta con una financiación total de 47.775.000 euros, distribuida en dos ejercicios presupuestarios. Para el año 2025 se asigna una dotación inicial de 1.000.000 euros y 46.775.000 euros para 2026.

Los plazos

La compra de gafas o lentillas deberá formalizarse hasta el 31 de diciembre de 2026 aunque los pagos correspondientes a operaciones realizadas en el mes de diciembre podrán ejecutarse durante el ejercicio 2027, garantizando así la cobertura efectiva y el cierre contable de la medida.

Según el Ministerio, este plan pretende actuar como una herramienta de equidad, para que ningún menor de edad quede excluido del derecho a una visión adecuada por motivos económicos.