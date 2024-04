Qué es el virus B detectado en un paciente en China

Un caso de virus B registrado en Hong Kong tras ser atacado por un mono salvaje durante una excursión mantiene en alerta a las autoridades sanitarias chinas.

Como informa EFE, el Centro de Protección de la Salud anunció el miércoles por la noche que un hombre de 37 años fue ingresado en el Hospital Yan Chai el 21 de marzo con síntomas preocupantes como fiebre y una disminución del nivel de consciencia. Los resultados de una prueba del líquido cefalorraquídeo del individuo confirmaron la presencia del virus B, también conocido como virus simiae.

Los primates infectados con este virus no suelen presentar síntomas, pero los humanos que hayan tenido contacto con sus fluidos corporales, ya sea a través de mordeduras, arañazos, saliva, etc. pueden contagiarse y, "en casos de infecciones no tratadas, aproximadamente el 70 % de los casos de virus B pueden desencadenar una encefalitis fatal en los seres humanos", según EFE.

Los síntomas de la infección pueden asemejarse a los de la gripe, además de presentar otros como dolor abdominal, náuseas o inflamación de los ganglios linfáticos.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos, la infección por este virus es "extremadamente rara".

El primer caso de infección humana por el virus B fue el de un veterinario de Pekín en 2021, que terminó falleciendo.