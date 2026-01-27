Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Ignatius Farray opina sobre lo que significa "ser español": solo necesita cinco palabras para definirlo
El cómico deja una reflexión muy curiosa.

Ignatius Farray, durante una de sus actuaciones.GETTY

El humorista y actor Juan Ignacio Delgado, conocido artísticamente como Ignatius Farray, ha publicado un mensaje en X donde ha dado la que, en su opinión, es la definición de "ser español" actualmente.

No es la primera vez que el cómico reflexiona sobre esta cuestión, pero esta vez ha sido más claro que nunca. "Para mí ser español significa que te importe una mierda ser español", ha afirmado en una publicación que supera ya los 1.000 'me gusta'.

"Sinceramente, la veo como una tradición muy nuestra esa desafección", ha dicho Ignatius Farray, que también ha dado su opinión sobre quienes se toman este asunto demasiado muy a la tremenda.

"Y, con todos los respetos, los españoles que se toman a sí mismos demasiado en serio siempre me parecieron, paradójicamente, poco españoles", ha señalado el humorista en su cuenta de X. 

Fiel seguidor de la actualidad

Ignatius Farray es una de las personalidades más activas en redes sociales, donde acostumbra a comentar la actualidad, aportando su particular visión especialmente en cuestiones políticas.

El humorista tiene una particular cruzada contra el fascismo y políticos como Donald Trump, a los que ha criticado abiertamente en varias ocasiones a través de su perfil de X. 

En una entrevista concedida a El HuffPost, Ignatius habló sobre Isabel Díaz Ayuso. Preguntado por la frase de la presidenta de la Comunidad de Madrid, "comunismo o libertad", el cómico fue muy claro: "Se te llena la boca con la palabra libertad y luego qué haces con ella, ¿dos cañas y unas bravas?".

Sobre Isabel Díaz Ayuso también se pronunció al hilo de una entrevista que la presidenta madrileña concedió a El Mundo. "Que no nos roben el punk porque la gilipollez tiene que ser la vacuna para contener la propia gilipollez", comentó Ignatius Farray, dejando clara cuál era su definición para la "libertad con mayúsculas".

