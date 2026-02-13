Una maestra dice que no ve normal que haya docentes de 60 años: un profesor, días después, le da la lección de su vida

El profesor de Matemáticas y graduado en Física, Pedri Martínez, conocido en redes sociales como @pedrilegend, acumulando más de 90.000 seguidores tan solo en TikTok, ha publicado un vídeo hablando de aquellos profesores novatos y que acaban de empezar a dar clase que critican a otros docentes mayores, como de 50 o 60 años, por no tener los conocimientos en tecnología que los más jóvenes sí podrían tener.

Aunque sea una cuestión evidente de que se trata de generaciones diferentes y que una no ha nacido con la tecnología desarrollada, Pedri, días después, ha dado una auténtica lección que habría que enseñar en todas las universidades. Todo comenzó porque lo vio en un vídeo: una maestra joven defendía que los docentes deben estar "actualizándose constantemente".

Y luego dijo: "Lo que no es normal es que a tu hijo le dé clase una maestra de 60 años que prácticamente no sabe abrir ni el correo electrónico, que no tiene una formación en inteligencia artificial". Pedri, en ese sentido, ha recordado que ha visto en profesores más jóvenes "criticando lo antiguo" y ha oído frases como: "El dinosaurio sigue dando clases, que todavía utiliza la tiza...".

El respeto y la lección

"Yo cuando estuve en el colegio me dieron clase dos maestras de cincuenta-sesenta años, antigua escuela: metodología tradicional de papel-boli, un montón de cuentas, dictado... Nada de grupitos, rincón de pensar, que si descansos activos, que si juegos...", ha afirmado.

Ha pedido "respeto absoluto a la figura del maestro". "Sí, esa mujer de 60 años de la que habla ella. Y aquí estamos todavía mi generación y yo, sabiendo 20.000 cosas. Y eso sería dar colegio con una formación y sobre todo educación exquisita", ha añadido.

Y ha defendido: "Hemos ido evolucionando nosotros. Yo ahora sé utilizar la IA, las pantallas, sin haberme criado con ello. Incluso mejor que mis alumnos de ahora. Si yo digo que suban un PDF y tienen que hacer un máster para subir un PDF en el Classroom...".

No menospreciar

"Yo soy el profesor al que le gusta la educación tradicional, pero yo no puedo menospreciar y decir a una señora de 60 años que fuiste tú el dinosaurio ese que lleva ahí no sé cuántos años en la clase", ha relatado.

"Un respeto, que ese hombre ha pasado lo que tú en la vida y que sigamos ahora, no utilizan tantas tecnologías e innovaciones, pero tienen experiencia, sabiduría, y eso es lo que te da la edad", ha rematado.