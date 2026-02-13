Una profesora le dice a una alumna que está expulsada y antes de que salga da una lección para toda la vida

Los profesores tienen una dura lucha: competir por la atención de sus alumnos con pantallas, dispositivos y una larga lista de aparatos. Por eso, tienen que estrujarse el cerebro para atraer a los jóvenes y, a poder ser, darles lecciones que duren para siempre.

Lo ha conseguido una docente de Universidad de Derechos Administrativo, que se propuso (y consiguió) transmitir a sus alumnos la importancia de cuestionar siempre al poder.

Lo que hizo la profesora lo ha compartido en TikTok el usuario @adriangerboth, que empieza avisando de que lo ocurrido en clase ha sido directamente "surrealista".

"Oye, ¿puedes salir un segundo de clase, por favor?"

"Estábamos en clase de Administrativo, una clase normal. Es mi segunda clase con esta profesora. Sí es verdad que es un poco diferente, pero me mola la profe. Estábamos haciendo clase normal y de repente abren la puerta de la clase y dicen a la profe: 'Oye, ¿puedes salir un segundo de clase, por favor? Y eran unas tías como con unos cuadernos y dijeron algo como de inspección", relata.

"Total, sale y está como cinco minutos hablando y de repente vuelve, callada, súper seria. Se apoya en la mesa y dice: 'Aquí finaliza la clase de hoy. Me acaban de rescindir el contrato'. Y todos nos miramos en plan: '¿¿Qué'?? La tía súper seria y dice dirigiéndose a una persona que estaba al lado de mí: 'Y usted queda expulsada de esta facultad, así que puede recoger sus cosas e irse de clase", prosigue.

"¿Qué ha hecho esta chica?"

"Yo me he quedado helado, no sabía qué hacer porque pensaba que era a mí porque me han avisado alguna vez de que no puedo grabar las instalaciones. Y notaba el corazón que se me iba a salir. Total, al minuto todo el mundo supercallado, superserio, pensando: '¿Qué ha hecho esta chica para que le expulsen de la Universidad?", cuenta.

"Total, la chica se levanta diciendo: '¿Pero qué he hecho?'. Y cuando se está yendo, le dice: 'No, que es una práctica de Derecho Administrativo. Os quería hacer ver que siempre tenéis que cuestionar lo que hace la Administración y el Estado".