Una profesora le dice a una alumna que está expulsada y antes de que salga da una lección para toda la vida
Lo recordarán ya para siempre.

Rodrigo Carretero
Una profesora, en el aula.
Una profesora, en el aula.GETTY

Los profesores tienen una dura lucha: competir por la atención de sus alumnos con pantallas, dispositivos y una larga lista de aparatos. Por eso, tienen que estrujarse el cerebro para atraer a los jóvenes y, a poder ser, darles lecciones que duren para siempre.

Lo ha conseguido una docente de Universidad de Derechos Administrativo, que se propuso (y consiguió) transmitir a sus alumnos la importancia de cuestionar siempre al poder.

Lo que hizo la profesora lo ha compartido en TikTok el usuario @adriangerboth, que empieza avisando de que lo ocurrido en clase ha sido directamente "surrealista".

"Oye, ¿puedes salir un segundo de clase, por favor?"

"Estábamos en clase de Administrativo, una clase normal. Es mi segunda clase con esta profesora. Sí es verdad que es un poco diferente, pero me mola la profe. Estábamos haciendo clase normal y de repente abren la puerta de la clase y dicen a la profe: 'Oye, ¿puedes salir un segundo de clase, por favor? Y eran unas tías como con unos cuadernos y dijeron algo como de inspección", relata.

"Total, sale y está como cinco minutos hablando y de repente vuelve, callada, súper seria. Se apoya en la mesa y dice: 'Aquí finaliza la clase de hoy. Me acaban de rescindir el contrato'. Y todos nos miramos en plan: '¿¿Qué'?? La tía súper seria y dice dirigiéndose a una persona que estaba al lado de mí: 'Y usted queda expulsada de esta facultad, así que puede recoger sus cosas e irse de clase", prosigue.

"¿Qué ha hecho esta chica?"

"Yo me he quedado helado, no sabía qué hacer porque pensaba que era a mí porque me han avisado alguna vez de que no puedo grabar las instalaciones. Y notaba el corazón que se me iba a salir. Total, al minuto todo el mundo supercallado, superserio, pensando: '¿Qué ha hecho esta chica para que le expulsen de la Universidad?", cuenta.

"Total, la chica se levanta diciendo: '¿Pero qué he hecho?'. Y cuando se está yendo, le dice: 'No, que es una práctica de Derecho Administrativo. Os quería hacer ver que siempre tenéis que cuestionar lo que hace la Administración y el Estado".

Soy subdirector en El HuffPost España. Junto a todo el equipo, trato de que el medio conserve la esencia que le caracteriza desde su fundación: escuchar a la gente, no importa desde donde nos lea, apostando siempre por nuevos formatos y por el contenido que demanda la calle, tratado siempre con la máxima rigurosidad.

 

Sobre qué temas escribo

Me centro en virales, cultura digital y tendencias sociales, con especial atención a cómo ciertos fenómenos aparentemente ligeros abren la puerta a debates más profundos. Por ejemplo, el reportaje con el que se dio a conocer Alfredo Corell: “La charla de un profesor de universidad que puso en pie a todo un auditorio”. En aquella época, Corell era un desconocido para el gran público, pero a partir de ese artículo, que tuvo cientos de miles de lectores, su popularidad fue creciendo hasta convertirse en uno de los científicos más respetados de España, con galardones como el I Premio CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica.

 

Mi trayectoria

Nací en Valladolid, estudié Periodismo en la Universidad de esa misma ciudad y fui becario en 'El Día de Valladolid'. Luego dejé mi tierra para cursar el Máster de Periodismo de la Universidad Autónoma de Madrid y trabajé un año en 'El País' antes de entrar a formar parte en 2012 del equipo de 'El HuffPost España'. Aquí he sido redactor de hard news, responsable de fin de semana, jefe de la sección de virales y, ahora, subdirector. Entre medias, durante un año fui jefe de redes sociales y multidistribución de contenidos en 'Los40'.

 

Una de mis aficiones es escribir ficción y en abril publicaré mi primera novela, 'Agua Pasada' (Maeva Ediciones). He sido finalista en dos concursos literarios: el I Concurso de Microrrelatos 5’ y el Premio Internacional de Microtextos Garzón Céspedes.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

 

