La AEMET activa el aviso rojo en Castellón por rachas de viento de hasta 140 km/h este sábado

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado al nivel máximo (rojo) el aviso por fuertes rachas de viento en la provincia de Castellón para este sábado 14 de febrero. Las previsiones apuntan a que el viento del noroeste podría superar los 140 km/h, especialmente en el interior norte y sur de la provincia, mientras que en la costa se esperan rachas de 130 km/h, un fenómeno calificado de "peligro extraordinario" por el propio organismo meteorológico.

Este aviso rojo se enmarca dentro del episodio de temporal que está afectando a gran parte de España a raíz de la borrasca Oriana, que ha activado alertas por viento, lluvia, nieve y fenómenos costeros en 15 comunidades autónomas.

Qué implica el aviso rojo

El aviso rojo es el nivel más alto en la escala de riesgo meteorológico de la AEMET y sólo se activa cuando se esperan fenómenos extremadamente adversos. En este caso, se advierte de:

Potentes rachas de viento huracanadas que superan ampliamente los 130 km/h

Caída de ramas, árboles o cornisas, con el consiguiente riesgo para personas y bienes

Interrupciones en servicios básicos, transporte y posible daño estructural

La agencia ha pedido a la población seguir las recomendaciones de Protección Civil y mantenerse informada a través de canales oficiales de AEMET y servicios de emergencia.

El temporal afecta a toda la Comunitat Valenciana

Aunque el aviso rojo sólo está activado en Castellón, Alicante y Valencia también están en alerta por viento fuerte:

Nivel naranja en amplio territorio de Alicante y Valencia por rachas de hasta 100 km/h

Avisos amarillos en zonas más costeras y hoy viernes por rachas de 80 km/h

Posibles fenómenos costeros con olas de hasta 3 metros en el litoral

Además, la Conselleria de Emergencias e Interior ha emitido un aviso especial por el temporal, que ha obligado a suspender eventos públicos, incluidos celebraciones de Carnaval y actos deportivos, así como a reforzar la vigilancia en infraestructuras y espacios públicos.

Cómo ha evolucionado la situación

Este episodio forma parte de una serie de perturbaciones que han afectado a la región durante varias semanas. En jornadas anteriores, el viento ya superó los 100 km/h en municipios del interior como Xodos y El Toro, y muchas zonas llevaban ya más de 20 días consecutivos con viento intenso.

La borrasca Oriana no solo trae viento extremo a la Comunitat Valenciana, sino que también ha provocado fuertes lluvias, nieve en cotas bajas y temporal marítimo en otras partes de España. Se espera que el mal tiempo continúe el sábado, aunque las condiciones podrían mejorar a partir del domingo con la llegada de un anticiclón que restará intensidad al viento y hará descender las precipitaciones.

Ante esta situación, las autoridades y AEMET recomiendan:

Evitar desplazamientos innecesarios

Asegurar objetos sueltos en balcones y terrazas

Mantenerse informado a través de fuentes oficiales

No acercarse a zonas costeras expuestas ni bajo árboles inestables

La combinación de rachas huracanadas y un aviso rojo activo supone una amenaza excepcional para la provincia de Castellón y obliga a extremar la precaución durante toda la jornada del sábado.