Ecovacs regresa a España con más de un robot debajo del brazo: lanza nuevos dispositivos para dentro y fuera de casa
La firma china presentó este martes su nueva generación de productos. Algunos, destinados para cortar el césped, limpiar la piscina o el suelo de casa e incluso un robot compañero inteligente.
El impacto de las marcas tecnológicas chinas en Europa es cada vez mayor. Pero no sólo en el apartado telefónico, también en el sector de los robots de limpieza, de cuidado del hogar, césped, piscinas. Ejemplo de ello es el regreso de Ecovacs a España.
La compañía ha presentado este martes en un evento en la Fundación Joan Miró de Barcelona su nueva gama de productos. Y hay, prácticamente, de todo. Se trata de algunos de los anuncios que ya hicieron en el CES de Las Vegas 2026, pero que han confirmado que llegarán a los clientes españoles.
La marca china ha anunciado sus novedades en cuatro tipos de robots: aspiradores, para limpiar los cristales, para cortar el césped y para limpiar piscinas. Tratando de facilitar de forma autónoma una gran cantidad de tareas domésticas.
Difícil aspirar a más
Ecovacs ha anunciado en varios apartados sus nuevos robots. El principal avance tiene que ver con su primer dispositivo para limpiar piscinas. Se trata del Ultramarine P1, destinado a realizar un mantenimiento de forma automatizada y sin esfuerzos.
La compañía china también ha dado a conocer el nuevo Winbot W3 Omni, su nuevo robot limpiacristales. Gracias a tecnologías avanzadas, funciones inteligentes y su estación multifunción Vortex Wash, limpia las ventanas y también sus mopas mediante 16 boquilla de alta presión y 4 discos rotativos.
Su tamaño, más pequeños y delgado, y su sistema de protección de 12 niveles garantiza una limpia más a fondo y una mayor seguridad. Proporcionando una limpieza optimizada en todo momento.
Para el cuidado del césped, también han presentado las nuevas series Goat A y Goat O. La primera de ellas, está pensada para grandes jardines e incluye los modelos Goat A1600 Lidar Pro y Goat A3000 Lidar Pro, con batería de 32 V, doble cuchilla y motor de alto par. En la segunda, se trata de los modelos Goat 01200 Lidar Pro y Goat 0600 RTK, perfectos por su precisión en pasillos estrechos y capaces de reconocer más de 200 tipos de obstáculos.
Pero también hay novedades respecto a los aspiradores de hogares. Entre ellas, se encuentran el potente Deebot T90 Pro Omni y el Deebot T80S Omni. Ambos, con la tecnología de lavado mejorada Ozmo Roller y que ofrecen una gran potencia de succión y cuentan con sistemas avanzados para bordes y esquinas.
Un robot compañero multisensorial
La gran novedad y sorpresa ha sido su primer robot compañero, llamado LilMilo. Aunque tiene un nombre que ya le gustaría a más de un rapero o cantante de trap, se trata de un avance en inteligencia interactiva.
Es un pequeño dispositivo, que han ilustrado en forma de perro, que combina percepción multisensorial con comportamientos expresivos inspirados en nuestras mascotas y sus comportamientos.
Este primer robot compañero de Ecovacs, del que todavía desconocemos su precio, está ideado para tratar de hacer frente a una de las grandes realidades de 2026: la soledad. Busca ofrecer compañía digital con una base de interacción, afecto e inteligencia emocional.