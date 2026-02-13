Una sirena profesional habla sin tapujos sobre su día a día: "Me puse la cola un día y la vida me cambió para siempre"

Películas y series como H2o (2006-2010), La Sirenita (1989) o Ponyo en el acantilado (2008), entre otros ejemplos, han hecho que muchas niñas y niños sueñen con ser sirenas. Lo que llevó a que en 2012 abriese sus puertas la primera academia para sirenas, un lugar por donde han pasado ya al menos 12.000 estudiantes.

Y, aunque para muchos puede parecer algo fascinante, lo cierto es que para ser sirena se necesita de varias habilidades, se requiere de un duro entrenamiento y una concentración total, tal y como se documenta en el reality show de Netflix llamado MerPeople. A pesar de la dificultad y de los peligros, "no hay sirenas muertas", según defienden desde una de las empresas que aparece en él.

Una de estas sirenas es Gray, a quien entrevista The Guardian, quien es ya toda una veterana de la industria y trabaja como instructora de buceo en Phuket. De hecho, la mujer es quien fundó la primera escuela de sirenas del mundo y a día de hoy se dedica a hacer retiros por todo el mundo que, según asegura, se agotan con bastante antelación.

"Phuket es una isla bastante pequeña y la gente no tardó mucho en darse cuenta de que una chica loca nadaba con una cola de sirena", afirma, mientras explica que la gente le pedía que participase en sus cumpleaños y fiestas, motivo que la llevó a trabajar de forma profesional como tal. "Me puse la cola un día y la vida me cambió para siempre", exclama.

Otra sirena profesional es Tara Schwarz, quien reside en Melbourne y es conocida como la 'Sirena Tarielle'. Se dedica a impartir talleres de maquillaje submarino. "Es una habilidad en sí misma lograr un look completo que no solo permanezca en el agua, sino que también resalte", explica.

Por otra parte, y al igual que en otras profesiones, ser sirena conlleva algunos riesgos laborales, como infecciones, hipotermia o mareos. Además, es importante contar con habilidades como dominar la apnea (la suspensión voluntaria de la respiración dentro del agua).

En España hay varias academias que se dedican a enseñar esto. Algunas de ellas son la Asociación Sirénida, Sirenas Spain o Sirenas Mediterranean Academy (la cual ostenta el título de ser la primera academia de Sirenas y Tritones del Mediterráneo, tal y como documentan en su página web).