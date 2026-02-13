El jarrón chino se ha roto: ministros del PSOE sugieren a Felipe González que se vaya del partido

La relación entre Felipe González y el denominado "sanchismo" ha alcanzado estos días nuevos niveles de crispación después de que el expresidente del Gobierno asegurara que votará en blanco en las próximas elecciones generales si Pedro Sánchez es el candidato a La Moncloa. "Ninguno de los actuales candidatos me representa", dijo.

Estas palabras han provocado una dura respuesta por parte de algunos miembros del actual gobierno. Aunque el martes, la ministra portavoz, Elma Saiz, redujo a "una opinión más" dentro del PSOE la vertida por González, ministros como Ángel Víctor Torres, Ana Redondo o Isabel Rodríguez han criticado posteriormente al exlíder socialista y le han enseñado la puerta de salida del partido.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana ha pedido a González que "reflexione" sobre su permanencia en el PSOE porque "no conoce bien la España de hoy, a la sociedad de hoy, a la política de hoy". "Lamento esta desconexión", ha dicho.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha afirmado por su parte que "hay jarrones chinos que lamentablemente ya no quedan bien en las estanterías", en una clara referencia a ese mismo término que González acuñó para decir que los expresidentes de Gobierno son como "grandes jarrones chinos en apartamentos pequeños". "Se supone que tienen valor y nadie se atreve a tirarlos a la basura, pero en realidad estorban en todas partes”, dijo en su día.

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha sido el más claro a la hora de pedir la salida de González del PSOE. El dirigente ha asegurado que él nunca criticaría a su organización política junto con partidos y medios que "atacan históricamente" al PSOE y cree que González tampoco lo debería hacer. En este punto, ha insinuado que el histórico dirigente del PSOE no debería estar en la organización.

Lo ha hecho recordando una frase del exministro Alfredo Pérez Rubalcaba, quien dijo: "cuando tú ves a tu líder de tu partido fajándose con un rival y quieres que pierda el líder de tu partido, piensa qué haces tú en ese partido".

Ángel Víctor Torres ha señalado que le "apena" escuchar a Felipe González y le ha recordado que sus compañeros también se "fajaron" por él y aguantaron momentos muy difíciles para la organización, teniendo que salir a la calle a defender sus siglas.

Fuera del Gobierno, el portavoz del PSOE, Patxi López, también aseguró el miércoles que "hace mucho tiempo" que González no es referencia para los socialistas: "Me da mucha pena". Y, evocando la expresión de "Dios" con la que el histórico dirigente del PSOE Txiki Benegas bautizó a Felipe González, López ha comentado: "Y que Dios ataque al puto amo, me parece que no hay por dónde cogerlo".