Trucos para limpiar el colchón y razones para hacerlo aunque de mucha pereza: "Es un cóctel de sudor, aceites y piel muerta"

Limpiar el colchón no solo es necesario cuando se ve visiblemente sucio, sino que hay que procurar hacerlo de forma regular. Algunos de los motivos son la presencia de excrementos de ácaros del polvo o el cúmulo de sudor, aceites y piel muerta.

Y es que, según los expertos consultados por The Guardian, un colcón promedio cuenta con entre 1,5 y 10 millones de ácaros del polvo, lo que puede provocar varias alergias. "La mayoría de los alérgenos provocan síntomas nasales como rinorrea, estornudos y congestión nasal", afirma el Dr. José Costa, consultor sénior de alergias en la Clínica de Alergias Infantiles, al diario francés.

De hecho, estos ácaros son una de las principales razones del desarrollo del asma alérgica, que "puede derivar en asma crónica y enfermedades persistentes en la edad adulta". Sin embargo, el verdadero motivo de preocupación son sus heces, no los ácaros en sí.

"A menudo, la alergia no la causa el ácaro en sí, sino las proteínas presentes en sus heces", asegura Allergy UK . "Cada ácaro produce alrededor de 20 de estos excrementos al día, y estos siguen provocando síntomas alérgicos incluso después de que el ácaro haya muerto", agrega. En este sentido, se recomiendan seguir los siguientes pasos:

Elimina la suciedad de la cama y de la superficie. Lava las sábanas, fundas y protectores a altas temperaturas (siempre que se pueda). También las almohadas y edredones (llévalos a una tintorería si no puedes en tu lavadora). Quita los malos olores con bicarbonato de sodio. Echar bicarbonato de sodio sobre el colchón, bien sea cepillado o aspirado, "hace maravillas para absorber los olores y la humedad de forma natural", ex`plica Catherine Green, de la marca de limpieza sostenible Smol, a The Guardian . Puedes dejarlo actuar durante unas horas, "o toda la noche si es posible, antes de aspirarlo". Quita las manchas profundas (de sangre, sudor u orina) y moho. Según Alison Jones, "puedes tratar las manchas con una mezcla de bicarbonato de sodio, sal, jugo de limón y agua, que al mezclarse forman una pasta. Déjala actuar durante unos 30 minutos y luego límpiala con un paño húmedo." Para el moho, se recomienda una solucion de lejía y agua. Déjalo secar. Bastante. "Los colchones retienen la humedad, por lo que es fundamental dejarlos secar por completo antes de volver a hacer la cama", afirma Abby Woodvine. "Dedicar ese tiempo extra ayuda a prevenir los malos olores y a mantener el colchón fresco".

Para prevenir la suciedad y mantener el colchón siempre limpio se aconseja lavar la ropa de cama una vez por semana, especialmente si hace calor. Se aconseja limpiarla por la mañana y utilizar un protector de colchón. Finalmente, cabe recordar, que de nada sirve hacer todos estos pasos si tienes el pijama sucio o incluso si tu lo estás. Por lo que tampoco te olvides de ello si quieres dormir bien.