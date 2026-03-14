José Manuel Felices, médico: "Ponte calcetines para dormir: calentar los pies dilata los vasos sanguíneos y baja la temperatura corporal, que es lo que necesita tu cuerpo para dormirse" 

Dormir bien no siempre depende solo del cansancio físico o de las ganas de irse a la cama, ya que muchas veces el cuerpo está agotado pero la mente sigue activa y, por lo tanto, el sistema nervioso no llegar a entrar en modo descanso.

Descansar es necesario para el buen estado físico y mental de las personas. Durante el descanso se regulan hormonas, se refuerza el sistema inmunológico, se consolida la memoria y se permite una correcta recuperación del organismo.

El sueño cumple funciones clave para la salud física y mental y dormir mal durante un cierto periodo de tiempo puede conllevar consecuencias graves. Sin embargo, existen pequeños gestos pueden ayudar a que el cuerpo entre antes en modo descanso.

El médico y divulgador José Manuel Felices ha compartido en un vídeo publicado en su cuenta de TikTok @doctorfelices qué explicación fisiológica tiene que dormir con calcetines ayude a conciliar el sueño.

Por qué dormir con calcetines

Dormir con calcetines es bueno porque cuando los pies están calientes, los vasos sanguíneos se dilatan, lo que favorece que el cuerpo libere calor y baje ligeramente la temperatura corporal, un cambio que el organismo necesita para iniciar el sueño. Este proceso llamado vasodilatación distal envía una señal al cerebro que indica que es hora de dormir.

Además, según Sleep Foundation, "una temperatura corporal más baja suele preceder a la sensación de sueño, y las pruebas sugieren que utilizar calcetines u otros métodos para calentar los pies puede reducir la temperatura corporal central y ayudar a conciliar el sueño más rápidamente".

Higiene ante todo

Eso sí, si decides dormir con ellos, deben estar limpios. El divulgador farmacéutico Álvaro Fernández conocido en redes como @farmaceuticofernandez advierte de que muchas personas se meten en la cama con los mismos calcetines que han llevado todo el día.

Según explica, algunos estudios han encontrado que esos calcetines pueden tener hasta 20 veces más bacterias que el inodoro de casa, incluyendo microorganismos como Pseudomonas aeruginosa que puede causar infecciones graves en personas con defensas bajas o enfermedades crónicas.

Otro truco para conciliar el sueño

Otro de los trucos que comparte el doctor Felices consiste en cerrar los ojos y girarlos suavemente hacia arriba tres veces. Este movimiento imita el patrón que realizan nuestros ojos cuando entramos en fases profundas del sueño.

Según Felices, si se reproduce ese gesto puede enviar señales al cerebro para ayudar a que interprete que es momento de desconectar y descansar y entonces se facilite así la transición hacia el descanso.

Cómo combatir el insomnio

El último truco compartido por el doctor no sirve para dormir esa misma noche, pero sí puede ayudar a combatir el insomnio a largo plazo. Se trata de hacer un juego psicológico.

Después de una mala noche, muchas personas pasan el día preocupadas pensando que todo irá peor por haber dormido poco. Sin embargo, si al final del día haces una valoración honesta —por ejemplo, preguntarte qué nota le pondrías al día— lo normal es que la puntuación siga siendo relativamente buena: un 7 o un 8.

Ese pequeño ejercicio mental ayuda a reducir el miedo a no dormir. Cuando llega la noche siguiente, en lugar de mirar el reloj y calcular cuántas horas quedan para despertarse, el cerebro recuerda que incluso con poco sueño el día puede salir razonablemente bien, lo que reduce la ansiedad y facilita el descanso.