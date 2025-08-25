Un cardiólogo enseña la prueba de 30 segundos y una silla: "Puedes descubrir si tu corazón es más joven o más viejo que tu edad real"

No hay excusa, porque sólo son necesarios 30 segundos y una silla. Esos son los ingredientes de una prueba que el cardiólogo Aurelio Rojas, quien divulga sobre salud cardiovascular en redes sociales, ha explicado en una de sus últimas publicaciones.

Este test de la silla, como apunta, tiene evidencia científica detrás, y permite comprobar uno mismo y en casa si se tiene un corazón acorde con la edad real o no.

"Puedes descubrir si tu corazón es más joven o más viejo que tu edad real", apunta Rojas en el vídeo antes de dar las instrucciones de cómo se realiza. Consiste, básicamente, en sentarse y levantarse durante 30 segundos sin usar las manos.

"Si consigues 15 repeticiones o más, significa que tu fuerza y resistencia son las de un corazón más joven que tu edad real", agrega.

"Si te cuesta o no llegas a 15 repeticiones no pasa nada. Simplemente, empieza a entrenar la fuerza de tus piernas hoy mismo, porque sabemos que de ellas depende la salud de tu corazón y tu futuro", aconseja el especialista.

También se ha popularizado otra prueba que, muy rápidamente, da idea del estado físico de una persona. Apodada como el test del calcetín, ésta pone a prueba la movilidad y el equilibrio. Consiste en colocarse apoyado en un solo pie e inclinarse con la espalda recta para ponerse un calcetín y el zapato, pero sin tocar en ningún momento el suelo con el pie en el que se está colocando el calzado. Después, hay que hacer lo mismo con el otro pie.