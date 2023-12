Un reconocido experto en alimentación alerta de la "frigoritis" con cuatro productos 

El doctor en Ciencias y Tecnología de los Alimentos e ingeniero técnico agrícola Miguel Ángel Lurueña ha alertado de la "frigoritis" con cuatro productos al señalar los errores que se suelen cometer a la hora de refrigerar o conservar los alimentos en una entrevista en La Voz de Galicia.

El experto, que ha publicado recientemente un nuevo libro -Del ultramarinos al hipermercado (Destino, 2023)- ha señalado que señalado en la entrevista que "caemos mucho en la 'frigoritis'". "Antes las casas eran más grandes o tenían una habitación que era una despensa para almacenar alimentos. Ahora, las casas son más pequeñas y además, los frigoríficos son mejores y más grandes, entonces, tendemos a meterlo todo en el frigorífico y hay alimentos que no deberían estar ahí", ha apuntado.

Y ha señalado cuatro alimentos: "el pan de molde, las patatas, el café y la fruta tropical". "Todos esos alimentos, con las bajas temperaturas y la humedad del frigorífico se conservan peor", ha afirmado. Aunque, a continuación, ha explicado que, "de todas formas, no va a haber desarrollo de patógenos".

"El problema es que se deterioran sus características organolépticas. Es peor si dejamos fuera un alimento que deberíamos meter en el frigorífico, como las ensaladas de bolsa. Siempre es necesario consultar la etiqueta donde vienen las condiciones recomendadas de conservación", ha señalado.

En cuanto a otros errores que se comenten con frecuencia en la conservación de los alimentos ha asegurado que "uno es comer alimentos que tienen moho". "Muchas veces los soplamos y pensamos que ya está, pero hay mohos que producen compuestos tóxicos llamados micotoxinas, que pueden provocar enfermedades", ha dicho.

"Lo ideal sería evitarlos, pero, hay casos concretos en los que podemos hacer excepciones. Si en un queso sale moho en una parte, podemos cortar esa parte dejando un margen generoso y comer el resto. Pero si hablamos de frutas blandas, como fresas o tomates, si tienen moho lo recomendable es no consumirlos", ha contado.

Otro error que menciona con respecto a la seguridad alimentaria es "tratar de decidir si un alimento está en buenas condiciones con nuestros sentidos". "Si tenemos unas lonchas de jamón en el frigorífico que llevan allí mucho tiempo y no sabemos si las podemos comer o no, muchas veces, lo que hacemos es mirar si tienen buen aspecto, olerlas o incluso probar si saben bien", ha resaltado.

Pero esto, según asegura, "es un error, porque hay muchas bacterias patógenas que no alteran el aspecto, el olor o el sabor de los alimentos, como la listeria". "Si el alimento tiene mal aspecto, huele mal o sabe mal, probablemente esté malo. Pero que tenga buen aspecto, olor o sabor no significa que esté bien. Hay que respetar las fechas del envase o, si es comida hecha en casa, no tenerla más de tres días en el frigorífico", ha manifestado.