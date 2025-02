Una experta pide que nos deshagamos de este objeto común en dormitorios españoles: es el "asesino" del sueño

Oleg Breslavtsev via Getty Images

La regularidad es una clave fundamental para un buen descanso. Así lo ha defendido la psicóloga polaca Joanna Gorgol-Waleriańczyk en una entrevista en Kobieta la que ha dado varios consejos para un sueño de calidad.

Sobre esa regularidad, la experta alertó acerca de la práctica que muchos llevan a cabo los fines de semana, días en los que se levantan más tarde —a menudo, después de haberse acostado más tarde de lo habitual, además— e intentan 'recuperar' sueño.

Según ella, el cuerpo interpretará eso como un "reset" del reloj biológico. Es decir, como una interferencia en el ritmo circadiano que nos rige el resto de días de la semana, por lo que lo desaconseja. Por el contrario, mantener horarios más o menos regulares de sueño todos los días de la semana sería lo más recomendable.

También ha advertido acerca de los efectos nocivos de ver la televisión antes de acostarnos, por lo que lo califica como un "asesino del sueño".

"Hay muchos estudios que demuestran que si nos quedamos mirando la televisión unas horas antes de irnos a dormir, nuestro cerebro no es capaz de captar la información de que 'está oscuro' y la melatonina, que se secreta precisamente cuando aparece tal señal no aumenta, por lo que no nos da la señal de que debemos irnos a dormir", argumenta la psicóloga.

Por lo tanto, lo indicado sería no tener este aparato en el dormitorio y no utilizarlo en las horas previas a irnos a la cama.