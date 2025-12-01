Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Valentí Fuster, cardiólogo de 82 años: "Me acuesto a las 11, la calidad del sueño es mucho más importante que la cantidad"
"El sueño intermitente es mucho más problemático que el número de horas que uno duerme”.

Daniel Cáceres Garriga
Joven se ha quedado dormida en el sofá
Joven se ha quedado dormida en el sofáGetty Images

A sus 82 años, Valentí Fuster continúa siendo uno de los cardiólogos más influyentes del mundo y un referente en prevención cardiovascular. Su trayectoria incluye avances que han transformado la práctica clínica, como la conocida polipíldora, una estrategia terapéutica que combina tres fármacos en un solo comprimido y que hoy forma parte de la Lista de Medicamentos Esenciales de la Organización Mundial de la Salud. La revista Men’s Health ha repasado recientemente su filosofía de vida y las rutinas que siguen sosteniendo su extraordinaria vitalidad.

Fuster dirige dos instituciones del máximo nivel: el Mount Sinai Fuster Heart Hospital de Nueva York y el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares en España (CNIC). Su agenda, lejos de disminuir, parece intensificarse con los años. Cada semana cruza el Atlántico para mantener el contacto directo con los equipos científicos que lidera, un compromiso que sostiene desde hace década y media.

Preguntado sobre cómo logra mantenerse tan activo, él lo resume con una idea sencilla: tener un propósito. “Uno no puede detenerse, debe avanzar, especialmente si piensa que puede hacer algo por los demás, por la sociedad en la que vive”, afirma. De hecho, no contempla retirarse mientras conserve plena capacidad física y mental. En sus palabras, “no creo en parar completamente si tienes salud física y mental. Creo que es un error”. Y añade que confía en su entorno más cercano para saber cuándo llegue el día en que su cerebro “ya no funcione”.

Uno de los pilares que sostiene su energía diaria es su estricta rutina de descanso. Se levanta a las cuatro y media de la madrugada para llegar al hospital antes del amanecer, pero mantiene un hábito nocturno del que nunca se aparta: “Me acuesto a las 11. La calidad del sueño es mucho más importante que la cantidad. Esta afirmación no es solo fruto de su experiencia personal. Fuster recuerda un estudio en el que analizaron el descanso de más de 4.000 personas y comprobaron que “el sueño intermitente es mucho más problemático que el número de horas que uno duerme”.

Más allá de la ciencia, insiste en la importancia de vivir con sentido y en la necesidad de cuidar las relaciones personales, factores que identifica como claves en las zonas azules del planeta, donde abundan las personas longevas. Para él, el futuro de la salud pasa por educar desde la infancia y centrarse en la prevención: “Debemos hacer cambios en la dieta, dejar de fumar o controlar el peso… pero también hay que fomentar la educación en salud desde la infancia”.

