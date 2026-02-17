Luis García Montero contesta de forma rotunda a Ayuso después de que dijera que Estados Unidos es "el faro del mundo libre"

El poeta y crítico literario Luis García Montero ha publicado una columna en El País sobre los que se dicen "patriotas". Su reflexión va dirigida a un sector de la sociedad muy concreto, y la foto que ha elegido para ilustrar su crítica da pistas de ello.

La imagen de portada es una captura del video publicado por la Comunidad de Madrid en el que Isabel Díaz Ayuso anunció que le iba a conceder la Medalla Internacional de la región a Estos Unidos por ser el "principal faro del mundo libre".

"Quien estudia la cultura desde que España se constituyó como nación en el siglo XIX comprueba el afán sucesivo con el que traicionan a su patria los que se llaman patriotas", afirma Luis García Montero en El País.

Unas declaraciones con las que el catedrático de Literatura Española en la Universidad de Granada ha dejado muy clara su opinión sobre la presidenta de la Comunidad de Madrid, a la ha criticado de esta forma sin mencionarla en ningún momento.

"Los escritores y artistas que intentan hoy con su trabajo afianzar en España e Iberoamérica los lazos culturales comunes, frente a una identidad norteamericana muy represiva, ven que la Comunidad de Madrid, el centro de la Madre Patria, concede la Medalla Internacional a los Estados Unidos de Donald Trump.

"Celebro los insultos"

Luis García Montero ha continuado incidiendo en lo que, a sus ojos, está en peligro. "No voy a explicar aquí los lazos que se forjan ahora en la fraternidad panhispánica amenazada, ni los esfuerzos para defender el español como lengua de herencia en favor de los más de 50 millones de estadounidenses que tienen una identidad hispánica"

"Me limitaré a dos cosas. Primero, recordar que los autoproclamados españolistas son siempre los más traidores a su patria. Y segundo, que merece la pena dar la batalla en favor de España", ha afirmado en la columna.

Y para terminar, ha asegurado que celebra "los insultos de los patriotas, loros de cloaca, programados para traicionar la convivencia en español y defender un nuevo caciquismo".

"Pueden decir que soy un rojo asqueroso y llamarme basura, comunista, pesebrero, comemierdas, viudo de una criminal, ladrón de dinero público y lameculos. Soy peor, pero bajo el tono para no atentar contra el Libro de estilo de estas columnas", ha sentenciado el poeta granadino.