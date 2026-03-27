Doctor Bueno: "Mientras duermes, las neuronas se encogen un 60% para que el cerebro elimine todos los productos de desechos acumulado durante el día"

El doctor Bueno, quien ha acudido a los micrófonos del programa 'El Faro Parar', ha hablado de un asunto que afecta de lleno a la salud pública: el sueño. Aunque su importancia es bien conocida, el experto ha querido ir un paso más allá para explicar qué ocurre exactamente dentro del organismo cuando dormimos y por qué un descanso deficiente puede convertirse en un riesgo para la salud.

Durante su intervención, Bueno recordó que el sueño es un proceso biológico esencial, no solo para el equilibrio emocional y físico, sino también para la propia estructura del cerebro.

“El sueño es primordial. Durante la noche, lo que se produce es una limpieza tanto del cerebro, que es la más importante, como de otros órganos que tenemos en nuestro organismo”, señaló. A ello añadió que ciertas funciones hormonales solo tienen lugar mientras dormimos, como “la hormona del crecimiento” y la reparación de tejidos.

Sin embargo, el dato más llamativo llegó al abordar el papel del sistema glinfático, un mecanismo de limpieza cerebral que solo se activa durante el descanso profundo. Según explicó, este sistema permite que las neuronas reduzcan temporalmente su tamaño para facilitar el drenaje de sustancias tóxicas acumuladas.

“Las neuronas se acortan en torno a un 60%, reducen su tamaño y permiten que, en los espacios que hay entre ellas, pase el líquido cefalorraquídeo y elimine todos los productos de desecho que ha acumulado durante el día”, detalló el especialista. Entre esos desechos se encuentran proteínas como las beta‑amiloides, estrechamente vinculadas al desarrollo del Alzheimer.

El propio doctor alertó de las consecuencias de no dormir lo suficiente: “Está relacionado con el Alzheimer y otros tipos de demencia”. Una advertencia que llega en un contexto poco alentador para España, donde la población duerme de media 6 horas y media al día, por debajo de las 7 a 9 recomendadas por los especialistas.

Además, cerca de la mitad de los ciudadanos reconoce no descansar bien, según datos de la Sociedad Española de Neurología. El impacto de este déficit es amplio: aumenta el riesgo de hipertensión, trastornos metabólicos, obesidad, enfermedades cardiovasculares y deterioro cognitivo. A ello se suma un incremento de hasta el 30% en la probabilidad de sufrir accidentes de tráfico, según la DGT.