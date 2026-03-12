Un experto desmonta el mito más extendido cuando las canas empiezan a aparecer

Las canas aparecen por una falta de melanina en nuestro cuerpo.

Cuando aparece la primera cana, muchas personas reaccionan de la misma forma: la miran con desconfianza, la arrancan rápidamente y escuchan -o recuerdan- la advertencia clásica de siempre: "No la arranques, que saldrán más".

Es uno de los mitos más extendidos sobre el cabello. Y, según los expertos, también uno de los más persistentes.

El profesor Desmond Tobin, especialista en ciencia dermatológica en la University College Dublin, lo explica de forma muy clara: arrancar una cana no provoca que crezcan varias nuevas en su lugar.

"Ojalá fuera cierto que al arrancar un solo pelo crecieran más", bromea. "Sería una gran solución para las personas que tienen problemas de pérdida de cabello".

Pero la realidad biológica es muy distinta.

Cada pelo tiene su propio "taller"

El cuero cabelludo está lleno de folículos, pequeñas estructuras que funcionan como fábricas microscópicas de cabello.

Cada folículo produce un solo tallo de pelo. Eso significa que, aunque arranques un cabello, ese mismo folículo solo puede generar uno nuevo, no varios al mismo tiempo. Por tanto, el temido efecto multiplicador de las canas no existe.

El riesgo real de arrancarlas

Aunque el mito no sea cierto, los dermatólogos advierten de que arrancar el pelo repetidamente tampoco es una buena idea. Con el tiempo, ese gesto puede dañar el folículo hasta el punto de impedir que vuelva a producir cabello.

"Puedes fracturar el pelo al arrancarlo o sacarlo completamente desde la raíz", explica Tobin.

A veces incluso se pueden ver pequeñas gotas de sangre en la piel, lo que indica que el folículo ha sido extraído por completo. Cuando eso ocurre, el cabello puede no volver a crecer nunca.

Una lección de los años 90

Para entenderlo mejor, los expertos recuerdan una moda muy concreta.

Durante los años noventa y principios de los 2000 se popularizaron las cejas extremadamente finas, lo que llevó a muchas personas a depilarlas de forma excesiva durante años.

El resultado fue que en muchos casos los folículos quedaron dañados permanentemente.

"No estaban obteniendo dos pelos por cada uno que arrancaban", señala Tobin. "En realidad estaban obteniendo ninguno".

Otra de las preguntas más habituales es si existe alguna forma de prevenir su aparición.

¿Se pueden evitar las canas?

La respuesta es menos emocionante de lo que muchos esperan: las canas dependen sobre todo de la genética. Mirar a padres o abuelos suele ser la mejor pista para saber cuándo pueden empezar a aparecer.

Eso sí, algunos factores como el estrés crónico, la falta de sueño o una alimentación deficiente pueden acelerar ciertos procesos del envejecimiento biológico, incluidos los cambios en el cabello.

No todo son malas noticias

Además, los especialistas recuerdan algo que a menudo se pasa por alto: el cabello blanco o gris no es necesariamente peor que el pigmentado.

De hecho, en algunos casos puede crecer incluso con mayor rapidez. Muchos hombres con barba entrecana, por ejemplo, notan que los pelos blancos crecen más rápido entre afeitados.

Según Tobin, existe cierta evidencia de que el cabello gris puede tener una ligera ventaja en velocidad de crecimiento. Así que la próxima vez que aparezca una cana frente al espejo, arrancarla o no probablemente no cambie el destino del resto del cabello.

Pero sí puede recordar algo que la ciencia tiene bastante claro: a veces los mitos capilares tienen más fuerza que los propios folículos.