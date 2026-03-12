Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Zuckerberg se hace una foto con el jefe de IA de Meta para silenciar rumores, pero la publica en Threads y nadie sabe quién es
Zuckerberg se hace una foto con el jefe de IA de Meta para silenciar rumores, pero la publica en Threads y nadie sabe quién es

El CEO de Meta comparte una imagen con Alexandr Wang tras los rumores de tensión interna en la compañía, pero muchos usuarios se preguntan quién es el hombre que aparece a su lado.

Israel Molina Gómez
Mark Zuckerberg, CEO de Meta, con sus nueva gafas Meta Ray-Ban Display.
Mark Zuckerberg, CEO de Meta, con sus nueva gafas Meta Ray-Ban Display.REUTERS
