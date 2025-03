Un experto desmonta el remedio de las abuelas para lavar la ropa negra

Cada vez son más comunes utilizar remedios naturales en las tareas del hogar y la limpieza. Bien sea por evitar usar productos abrasivos o contaminantes, que en algunos casos pueden irritar la piel o las mucosas e incluso producir alergia, por ahorrar dinero o por aprovechar residuos y usar productos menos nocivos para el medio ambiente.

Uno de ellos consiste en introducir dos tazas de café directamente en el tambor de la lavadora para evitar que la ropa negra u oscura se decolore con el lavado. No obstante el experto alemán Bernd Glassl, de la Asociación de la Industria de Detergentes y Cuidado Personal. V. (IKV), señala al medio Myhomebook, que no cree que "el café tenga un efecto de limpieza en la lavadora que vaya más allá del efecto del agua sola".

Con esto, el experto deja claro que el café no limpia la ropa si no que de tener algún efecto, sería que evitase la pérdida de color, por lo que nunca podría ser sustituto del detergente.

De hecho, Glassl apunta que si lo que se quiere es reducir el consumo de detergente puede ser incluso contraproducente. "El café se convierte en 'suciedad de lastre', lo que significa que hay que utilizar más detergente del que realmente sería necesario", detalla.

No obstante, recuerda que introducir café en la lavadora no produce ningún tipo de daño en el electrodoméstico y también recuerda que el olor a café no se mantiene en la ropa debido al efecto del detergente.