Un Instituto de Evaluación de Riesgos pide evitar colocar esto sobre el radiador para evitar síntomas como dolor de cabeza

Para conseguir un ambiente con buen olor— tanto de día como de noche—no es necesario un ambientador. También se pueden colocar algunas hojas aromáticas como el laurel o el romero sobre los radiadores, pues suelen contener aceites esenciales y ayudar bastante en este sentido.

Otro ingrediente natural que también sirve es la naranja con algunos clavos de olor (para evitar que la fruta gotee), la cual podemos colocar por la noche sobre el radiador para conseguir un aroma fresco en tan solo unos pocos minutos. En el caso de que se utilice otro cítrico como el limón, se recomienda hacerlo en menor cantidad, pues puede resultar demasiado agresivo.

Una de las ventajas de esta técnica es que los clavos, además de favorecer un buen olor en la habitación, tienen propiedades antibacterianas naturales, mejoran el estado de ánimo y ayudan a eliminar olores persistentes. Otra opción bastante popular es usar cáscaras secas de cítricos, como las de naranja, limón o mandarina.

Lo que no se debe colocar sobre el radiador, tal y como advierten desde el Instituto Federal Alemán de Evaluación de Riesgos, son los aceites esenciales aplicados de forma directa, más aún si son artificiales, pues pueden provocar dolor de cabeza o irritación respiratoria.

Por último, conviene tener en cuenta algunos consejos de seguridad y mantenimiento, como limpiar el radiador, no usar materiales inflamables o ajustar la intensidad del aroma, para que no resulte excesivo.