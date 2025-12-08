Una neuropsicóloga revela el momento exacto del día para reprogramar tu cerebro y explica por qué es un error ver series antes de dormir: "Es una ventana abierta al inconsciente"

¿Cuántas veces has escuchado hablar sobre la salud mental? Sin lugar a dudas, este concepto es cada vez más relevante en la sociedad global y España no es la excepción. El Informe Anual del Sistema Nacional de Salud 2023 expone que el 34% de la población española padece de algún problema relacionado con la salud mental.

La experta en neuropsicología Begoña Del Campo, licenciada en Psicología en la Universidad de las Islas Baleares y creadora de lo que ha bautizado como método BMR (Bego Mental Reset), una técnica para reprogramar las creencias que arrastramos desde que somos pequeños, ha repasado varios temas de salud mental en un reciente episodio del pódcast Fluir Con El Caos.

Durante la charla con Diana Hidalgo, conductora del pódcast, ha detallado lo que entiende por la reprogramación cerebral, una práctica que, según explica la profesional de la salud, ayuda a superar diversas índoles de creencias limitantes, las cuales pueden llegar a obstaculizar tanto el crecimiento personal como también el profesional dependiendo de la limitante en cuestión.

Del Campo expone durante la entrevista en el pódcast que la mente tiene dos puertas de entrada:

La interna: lo que nos decimos a nosotros mismos (diálogo interno).

La externa: lo que captamos de fuera (noticias en el móvil, series de televisión, películas, redes sociales).

Según manifiesta la psicóloga, en la sociedad actual tenemos mucha saturación de información externa que no aporta valor. Y ahí radica justo el problema de ver series o utilizar el móvil para repasar las noticias justo antes de cerrar los ojos.

El momento exacto de reprogramar el cerebro

El momento del día para reprogramar el cerebro es justo antes de dormir, cuando se bajan la frecuencia de ondas cerebrales hasta theta, una de las frecuencias más bajas. “Es en ese momento en el que dices, 'uf, estoy que me duermo ya', y te dejas ir, eso es una ventana abierta enorme a la parte inconsciente y ahí es cuando podemos reprogramar” , detalla Begoña Del Campo en conversación con Diana Hidalgo.

La experta en neuropsicología asegura que los adultos únicamente tienen la capacidad de reprogramar la mente por medio de dos caminos. El primero es la anteriormente mencionada, a través de esa puerta al inconsciente que se abre justo antes de dormir en la y la otra manera es a través de la repetición.

La especialista pone un ejemplo práctico para entenderlo mejor: si quieres mejorar tu relación con el dinero o la autoestima, ella sugiere utilizar audios específicos en ese momento de somnolencia. En un lapso de aproximadamente 3 meses, la persona puede empezar a detectar cambios.

Se trata de "educar a tu inconsciente y a tu sistema reticular activador ascendente para ver las oportunidades, cocinar la creatividad y darte el impulso", señala.

Finalmente, Del Campo enfatiza que no es cuestión de azar, es ciencia. "No es que sea milagroso, ay voy a ver un millón de euros que me va a caer, no seamos ingenuos, esto no funciona así. Es neurología, cuando tú le estás metiendo al inconsciente un rumbo, un patrón, unas coordenadas, el inconsciente te va a llevar y tú no te vas a enterar de como ni de qué".