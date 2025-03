Un profesor de Biología Evolutiva de Harvard: "Los humanos no están hechos para correr, sino para estar sentados"

El sedentarismo es un enorme factor de riesgo para la salud y sus efectos sobre el cuerpo son a todos los niveles: puede desembocar en una mala circulación, en un mayor riesgo cardiovascular, en una pérdida de masa muscular y ósea, un peor sistema inmune... y también puede influir en un peor estado de ánimo.

De ahí que tantos y tantos profesionales de la salud hagan hincapié en los beneficios de moverse y de no descuidar la actividad física, acorde al estado de cada personal.

Como recogió Xataka Brasil, el profesor de biología evolutiva de la Universidad de Harvard, Daniel E. Lieberman aportó un controvertido enfoque sobre esto. "Nunca evolucionamos para hacer ejercicio", defendió en un libro.

Esto no quiere decir, ni mucho menos, que no debamos movernos ni que el sedentarismo sea bueno, sino que, desde su punto de vista, el ejercicio vendría a ser "una actividad extraña para nuestro cuerpo".

Lieberman, de hecho, defiende que el ejercicio es beneficioso, pero que no hay que sobrecargar el cuerpo. Según él, "la evolución nos diseñó no para correr, sino para caminar y, en gran medida, para sentarnos", puesto que a lo largo de la historia hemos vivido en contextos en los que no era necesario estar de pie durante largos periodos. Sin embargo, no hay que olvidar que, a la par, también era natural recorrer varios kilómetros al día para obtener alimento, por ejemplo.

En La Vanguardia, como citan, afirmó: "No sirve de nada demonizar actividades normales como estar sentado [...] En cambio, deberíamos promover formas más saludables de estar sentado (ponerse de pie con frecuencia) y asegurarnos de que la gente no esté sentada todo el día".