Los residuos de un vertedero se vuelven oro para una empresa ya valorada en 40 millones de euros
Los residuos de un vertedero se vuelven oro para una empresa ya valorada en 40 millones de euros

El fino polvo de vidrio resultante del reciclaje de este material terminó en vertederos durante décadas sin darle ningún uso.

Un vertedero lleno de plásticos
Un vertedero lleno de diferentes materiales.Getty Images

En un horno a 900 °C, los residuos de un vertedero se han convertido en un codiciado material de construcción: una materia prima considerada sin valor es, de repente, un negocio millonario para una empresa finlandesa, según ha publicado Tekniikka Talous. 

Resulta que el fino polvo de vidrio resultante del reciclaje de este material terminó en vertederos durante décadas sin ningún uso. Se consideraba un residuo sin valor y,  ahora, este mismo material ha generado un negocio valorado en más de 40 millones de euros, y el Grupo Foamit aspira a aumentar su facturación hasta los 100 millones de euros para 2028.

El vidrio de desecho (o de descarte), específicamente el que no se puede reciclar para crear nuevas botellas o envases debido a impurezas o color es el que ha disparado este negocio del Grupo Foamit.  Esta empresa, con sede en Finlandia y con fuerte presencia en los países nórdicos (Finlandia, Suecia, Noruega), tomó este material residual y lo convirtió en vidrio celular (foam glass), un producto de alto valor para la construcción sostenible.

Este vidrio residual, considerado basura, es limpiado, triturado en un polvo fino y luego calentado a 900 °C en un horno, donde se expande hasta cinco veces su tamaño original, creando una estructura de burbujas (espuma). Además, es extremadamente ligero, resistente al fuego, aislante y duradero, lo que reduce los costos generales de construcción y el impacto ambiental al evitar el uso de materiales de relleno vírgenes.

Este grupo recolecta y procesa residuos de vidrio que, de otro modo, acabarían en vertederos porque su calidad o estado no permite el reciclaje tradicional. El vidrio se muele hasta obtener un polvo fino, se mezcla con un agente espumante y se hornea a unos 900 grados, expandiéndose hasta cinco veces su tamaño original.

En Suecia, su subsidiaria Hasopor AB mantiene un acuerdo a largo plazo, por 10 años, con la principal empresa de reciclaje de vidrio, transformando sus residuos en productos de valor, lo que se considera un ejemplo clásico de economía circular. 

Foamit Group produce agregados de vidrio celular (Foamit) a partir de residuos de vidrio al 99%. Este material se utiliza principalmente como aislamiento térmico ligero y material de relleno en construcción, infraestructura, carreteras, campos deportivos y cimentaciones.

Esta empresa, además, ha consolidado un negocio internacional, con ingresos que alcanzaron los 41,1 millones de euros en 2024 y sus proyecciones incluyen el superar los 100 millones para 2028 mediante adquisiciones y expansión.

