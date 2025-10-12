Una niña confunde a Rami Malek con Bruno Mars y su respuesta saca una lágrima a cualquiera

Una historia conmovedora que tiene como protagonista a Rami Malek. No es la primera vez que lo cuenta, pero esta vez ha dado más detalles. El actor, oscarizado por protagonizar el papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, ha acaparado titulares en los medios de comunicación por contar esta historia especial. El pasado jueves, durante su aparición en el pódcast Happy Sad Confused, relató, en unas declaraciones recogidas por el diario La Razón, como una niña lo confundió con Bruno Mars, y como su reacción ha provocado alguna que otra lágrima.

"Estaba en un partido de los Dodgers y una niña muy dulce se me acercó y me dijo: ‘¿Me das tu autógrafo?", relata. "Me enseñó una foto de Bruno Mars y le dije: ‘Ay, lo siento, no soy él", continúo. Tal y como explica, la menor rompió a llorar al darse cuenta del error, por lo que accedió a firmarle la fotografía "como Bruno".

Muchos usuarios se han animado a comentar en redes sociales el suceso. "Imagínense tener que disculparse por ser Rami Malek, esa chica se va a sentir muy avergonzada cuando lo descubra", bromea un internauta. "¿En qué mundo se parece un poco a Bruno Mars? O está mintiendo o esa chica era un desastre", opina otro. "Eso fue muy dulce por tu parte, Rami Malek. Gracias por hacer realidad el sueño de una niña", celebra otro.

En la misma línea, su compañero de reparto y también invitado al pódcast, Christian Slater, intervino con humor para contar una experiencia similar. "Ayer estaba esperando a mi hija en el autobús escolar y un tipo me dijo: ‘¡Hola, Kevin!’. Me tocó Kevin Bacon", comentó entre risas del público. Ambos intérpretes coincidieron en Mr. Robot, serie emitida entre 2015 y 2019, en la que Malek dio vida al hacker Elliot Alderson y Slater interpretó al enigmático "Mr. Robot".