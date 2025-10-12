Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
Una niña confunde a Rami Malek con Bruno Mars y su respuesta saca una lágrima a cualquiera
La menor rompió a llorar en cuanto se dio cuenta de su error.

Jesús Delgado Barroso
Rami Malek en la presentación de Amateur el pasado 2 de abril.The Hollywood Reporter via Getty

Una historia conmovedora que tiene como protagonista a Rami Malek. No es la primera vez que lo cuenta, pero esta vez ha dado más detalles. El actor, oscarizado por protagonizar el papel de Freddie Mercury en Bohemian Rhapsody, ha acaparado titulares en los medios de comunicación por contar esta historia especial. El pasado jueves, durante su aparición en el pódcast Happy Sad Confused, relató, en unas declaraciones recogidas por el diario La Razón, como una niña lo confundió con Bruno Mars, y como su reacción ha provocado alguna que otra lágrima. 

"Estaba en un partido de los Dodgers y una niña muy dulce se me acercó y me dijo: ‘¿Me das tu autógrafo?", relata. "Me enseñó una foto de Bruno Mars y le dije: ‘Ay, lo siento, no soy él", continúo. Tal y como explica, la menor rompió a llorar al darse cuenta del error, por lo que accedió a firmarle la fotografía "como Bruno". 

Muchos usuarios se han animado a comentar en redes sociales el suceso. "Imagínense tener que disculparse por ser Rami Malek, esa chica se va a sentir muy avergonzada cuando lo descubra", bromea un internauta. "¿En qué mundo se parece un poco a Bruno Mars? O está mintiendo o esa chica era un desastre", opina otro. "Eso fue muy dulce por tu parte, Rami Malek. Gracias por hacer realidad el sueño de una niña", celebra otro.

En la misma línea, su compañero de reparto y también invitado al pódcast, Christian Slater, intervino con humor para contar una experiencia similar. "Ayer estaba esperando a mi hija en el autobús escolar y un tipo me dijo: ‘¡Hola, Kevin!’. Me tocó Kevin Bacon", comentó entre risas del público. Ambos intérpretes coincidieron en Mr. Robot, serie emitida entre 2015 y 2019, en la que Malek dio vida al hacker Elliot Alderson y Slater interpretó al enigmático "Mr. Robot".

MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Actualidad en El HuffPost. En mi día a día, estoy siempre pendiente de lo que ocurre en el mundo para transmitirlo de la forma más cercana y clara posible.

 

Sobre qué temas escribo

La información de última hora y de actualidad ocupa prácticamente toda mi jornada. Sin embargo, siempre huyo de la superficialidad y trato de encontrar enfoques creativos que aporten contexto y claridad a las noticias. Me interesa especialmente todo lo que sucede más allá de las fronteras de España, con especial atención al culebrón de la Casa Blanca, que cada día amanece con nuevas noticias capaces de poner el mundo patas arriba.

 

Por otra parte, y no menos importante, me encanta escribir sobre temas de lifestyle y Gente. Siempre estoy ideando nuevos temas para presentar y analizar las últimas tendencias que se mueven entre los jóvenes… y los no tan jóvenes.

 

Mi trayectoria

Estudié en la Universidad de Sevilla, ciudad en la que nací y de la que soy. En 2020 entré como becario en Diario de Sevilla, donde aprendí a cubrir información local. Poco después, terminé mi carrera con otra beca, esta vez en Cadena SER Andalucía.


Con el objetivo de ampliar horizontes, me mudé a Madrid para unirme a la promoción 37 del Máster de El País-Universidad Autónoma de Madrid. He escrito en El País y, actualmente, trabajo en El HuffPost España.

  

 

Cómo contactar conmigo:

 