11 monumentos impresionantes de Andalucía que enamoran

Alhambra y el Generalife (Granada) La majestuosidad de un palacio y ciudadela nazarí con patios, estancias y jardines exuberantes que parecen sacados de un cuento. El conjunto Alhambra, Generalife y el barrio del Albaicín es Patrimonio de la Humanidad por su valor histórico y artístico. La combinación de arquitectura y paisaje crea una atmósfera íntima y poética, con el Patio de los Leones como corazón simbólico. Getty Images
Mezquita-Catedral de Córdoba Un prodigio arquitectónico donde arcos de herradura y columnas se mezclan con la imponencia de una catedral renacentista en su interior. Se consolida como un símbolo vivo de las huellas islámicas y cristianas en la región, todo un testimonio de la fusión entre ambas culturas. El mihrab y la ornamentación califal contrastan con la nave y coro renacentistas añadidos tras la Reconquista. BLUEPLACE VIA GETTY IMAGES
Real Alcázar de Sevilla Un palacio real con salones mudéjares, patios ajardinados y una historia que atraviesa siglos: no solo fue residencia de reyes, sino también escenario de esplendor artístico. Hoy combina estilos gótico, renacentista y mudéjar, una mezcla que refleja años de transformación política y artística, pero que a su vez lo convierten en uno de los rincones más emblemáticos de la región andaluza. GETTY IMAGES
Catedral de Sevilla y la Giralda Una de las catedrales góticas más grandes del mundo coronada por la Giralda, antiguo alminar que hoy funciona como torre-campanario y regala unas vistas inolvidables de la ciudad. En el interior destacan retablos, capillas y enterramientos de personajes ilustres, y hoy el conjunto se consolida como el epicentro religioso y festivo de muchas celebraciones sevillanas. GETTY IMAGES/WESTEND61
Catedral de Cádiz La silueta dorada de su cúpula domina el horizonte de la ciudad portuaria. Su construcción abarcó los siglos XVIII y XIX, por lo que mezcla el estilo del barroco tardío y el neoclasicismo. Desde la torre y la cúpula se obtienen vistas amplias del Atlántico y del casco antiguo, mientras que el interior alberga capillas, obras y una cripta con relevancia local. Hoy es símbolo del pasado comercial y marítimo de Cádiz y un punto de referencia urbano. getty images
Puente Nuevo de Ronda (Málaga) Una obra maestra de la ingeniería que cruza el Tajo y une los dos barrios de Ronda salvando una garganta de casi 100 metros. Se trata de un imponente puente que se construyó en el siglo XVIII y que inspiró a viajeros y artistas. Su arco principal y balcones ofrecen vistas dramáticas sobre el río y las paredes rocosas. La obra supuso un hito en la comunicación y el urbanismo de Ronda. getty images
Alcazaba de Málaga Una fortaleza defensiva con terrazas, murallas y vistas al Mediterráneo y al puerto de Málaga. Se trata de una de las alcazabas mejor conservadas de España, que cuenta la historia defensiva y urbana de la ciudad malagueña. En su interior se aprecian restos palaciegos y dependencias andalusíes. Además, el Castillo de Gibralfaro ofrece algunos de los mejores miradores de la zona. getty images
Medina Azahara (Córdoba) Los restos de una ciudad palatina califal del siglo X: ruinas arqueológicas que evocan el esplendor del Califato de Córdoba y que han sido reconocidas por la UNESCO. El conjunto arquitectónico permite imaginar la magnitud de una corte palaciega perdida y hoy sus ruinas muestran plataformas, restos de salas y trazas urbanas monumentales. getty images
Conjunto renacentista de Úbeda y Baeza (Jaén) Dos ciudades que conservan un rico legado del Renacimiento español: palacios, iglesias y plazas que conforman un paisaje urbano único y declarado Patrimonio de la Humanidad. Sus fachadas porticadas, patios y edificios religiosos muestran la adaptación italiana al contexto español. Además, la gastronomía local y el aceite de oliva enriquecen la visita cultural. getty images
Alcazaba de Almería Una fortaleza monumental que domina la ciudad y la bahía desde su cerro, concebida como ciudadela defensiva y palaciega. Con alrededor de 43.500 metros cuadrados y un perímetro imponente, es una de las mayores fortificaciones árabes conservadas. A lo largo de los siglos sufrió transformaciones y excavaciones arqueológicas que han ido recuperando su planta original. GETTY IMAGES
Catedral de Jaén Un templo exponente del Renacimiento español del que hoy destacan la sala capitular, la sacristía y el conjunto escultórico y arquitectónico atribuido a Andrés de Vandelvira. La catedral se levantó sobre la antigua mezquita mayor y su construcción se prolongó durante siglos, lo que justifica la mezcla de estilos. Además, en su interior se custodian piezas y reliquias de gran devoción local, como el Santo Rostro. getty images