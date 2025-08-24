11 monumentos impresionantes de Andalucía que enamoran

Catedral de Cádiz

La silueta dorada de su cúpula domina el horizonte de la ciudad portuaria. Su construcción abarcó los siglos XVIII y XIX, por lo que mezcla el estilo del barroco tardío y el neoclasicismo. Desde la torre y la cúpula se obtienen vistas amplias del Atlántico y del casco antiguo, mientras que el interior alberga capillas, obras y una cripta con relevancia local. Hoy es símbolo del pasado comercial y marítimo de Cádiz y un punto de referencia urbano.

