Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
7 ciudades de cuento donde pasar unas Navidades de película
EN DIRECTO
Extremadura decide su futuro en unos comicios claves
Navidad

7 ciudades de cuento donde pasar unas Navidades de película

Helena Zarco García
Helena Zarco García
alt="alt="Una vista impresionante de Trafalgar Square en un día de Navidad, donde un majestuoso árbol de Navidad iluminado cobra protagonismo. La plaza está cubierta por una capa de nieve pura que crea una atmósfera navideña mágica. Al fondo, el icónico Big Ben o la Torre del Reloj de Elizabeth y las majestuosas estatuas de leones adornan la escena, convirtiéndola en un verdadero paraíso invernal. Trafalgar Square, Blanca Navidad, Árbol de Navidad, Big Ben, Día nevado, Nevada, Paraíso invernal, Temporada navideña, Árbol iluminado, Plaza nevada, Monumentos de Londres, Vista majestuosa, Estatuas de leones, Atmósfera mágica""
Londres, Reino UnidoLa feria Winter Wonderland en Hyde Park, las luces de Oxford Street y los escaparates de Harrods convierten la ciudad en un auténtico escenario navideño de cine.Getty Images
alt="alt="Lámpara de araña brillantemente iluminada, decoración navideña en la calle comercial Graben en invierno, Viena, Austria - Fotografía de stock""
Viena, AustriaSus mercados navideños frente al Ayuntamiento y los palacios imperiales, junto con la música clásica y el aroma a vino caliente, crean una atmósfera elegante y mágica.Getty Images
alt="alt="Praga, Chequia: 30 de diciembre de 2023 - Vista de la Iglesia de la Madre de Dios ante el Týn (Kostel Matky Boží před Týnem, o Týnský chrám) y la Plaza de la Ciudad Vieja en Praga, Chequia, una tarde de diciembre. Se puede ver un árbol de Navidad y un mercado en la plaza.""
Praga, República Checa La Plaza de la Ciudad Vieja, con su árbol gigante y la arquitectura gótica iluminada, parece sacada directamente de un cuento invernal.Getty Images
alt="alt="Encantadoras casas con entramado de madera con decoraciones festivas navideñas en Colmar Alsacia, Francia, capturando el espíritu navideño, calles pintorescas y casas decoradas con entramado de madera en Colmar, Alsacia, Francia, durante la Navidad - Fotografía de stock""
Estrasburgo, FranciaConocida como la Capital de la Navidad, su mercado es uno de los más antiguos de Europa y su casco histórico se llena de luces y decoración tradicional.Getty Images
alt="alt="Vista panorámica de casas y negocios franceses de estilo alsaciano de colores vibrantes junto al canal de Colmar.""
Colmar, FranciaSus casas de colores, canales y decoraciones navideñas convierten esta pequeña ciudad alsaciana en una postal viviente.Getty Images
alt="alt="EE. UU., Nueva York, Bryant Park, árbol de Navidad iluminado, noche - Fotografía de stock""
Nueva York, Estados UnidosEl árbol del Rockefeller Center, las pistas de hielo y los escaparates de la Quinta Avenida recrean la Navidad más cinematográfica del mundo.Getty Images
alt="alt="Árbol de Navidad y luces de colores en el pueblo de Papá Noel cubierto de nieve en una noche de invierno, Rovaniemi, Laponia, Finlandia""
Rovaniemi, Finlandia El hogar oficial de Papá Noel, donde la nieve, las auroras boreales y las actividades invernales hacen que la Navidad se viva de forma auténtica.Roberto Moiola
Helena Zarco García
Helena Zarco García
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en El HuffPost España, donde te cuento las historias más curiosas y te intento ayudar a encontrar esos detalles que marcan la diferencia en la vida cotidiana.

 

Sobre qué temas escribo

Tengo el privilegio de escribir sobre una amplia variedad de temas, con un enfoque que abarca tanto actualidad como estilo de vida. Escribo con la intención de contarte historias que te interesen y ofrecerte información que hagan tu vida un poco más fácil.


Te ayudo a no caer en estafas, te doy consejos de salud y cuidado personal, además de recomendaciones de destinos para tu próximo viaje.


Mis artículos son un surtido de historias curiosas, viajes, cultura, estilo de vida, naturaleza, ¡y mucho más! Mi objetivo es despertar tu curiosidad y acompañarte con lecturas útiles y entretenidas.

  

Mi trayectoria

Soy madrileña, pero con raíces en Castilla-La Mancha. Estudié Periodismo en la Universidad Ceu San Pablo, aunque siempre digo que mi verdadera escuela ha sido El HuffPost, el lugar donde escribí mis primeras líneas como periodista. Empecé como becaria y ahora colaboro en este medio que me ha visto crecer.


Mi pasión por el periodismo nació en la infancia, cuando dibujaba las portadas de los medios deportivos y soñaba con convertirme en una de aquellas reporteras que veía en la televisión.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 