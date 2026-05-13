Una periodista pregunta a Trump por los 400 millones de la Casa Blanca y la respuesta del presidente vuelve a desatar la polémica

Donald Trump hablando tras el intento de atentado en la cena de corresponsales de la Casa Blanca

Nuevo choque de Donald Trump con una periodista. Y, otra vez, delante de las cámaras. El día de la marmota.

El presidente de Estados Unidos ha vuelto a protagonizar un momento de enorme tensión con la prensa después de insultar públicamente a una reportera que le preguntó por el coste del nuevo salón de baile que está construyendo en la Casa Blanca.

Todo ocurrió durante una comparecencia en los jardines de la residencia presidencial, cuando la periodista Akayla Gardner, de MS Now, le preguntó por el fuerte incremento presupuestario del proyecto.

En un primer momento, Trump intentó justificar el sobrecoste asegurando que decidió ampliar las dimensiones del edificio.

"Doblé su tamaño porque, obviamente, lo necesitamos. Estamos dentro del presupuesto y vamos adelantados", respondió.

Pero la conversación se tensó segundos después.

"No eres una persona lista"

La periodista insistió entonces en que el coste de la obra también se había duplicado. Y ahí llegó la frase que ya circula masivamente por redes sociales. "Doblé su tamaño, tonta. No eres una persona lista", soltó Trump visiblemente molesto.

El vídeo del momento se ha viralizado rápidamente en plataformas como X y TikTok, donde miles de usuarios han comentado tanto el tono del presidente como la expresión de sorpresa de algunos periodistas presentes.

De 200 a 400 millones de dólares

La polémica gira alrededor de uno de los proyectos más llamativos impulsados por Trump en su segundo mandato: la construcción de un gigantesco salón de baile para grandes eventos oficiales en la Casa Blanca.

El presidente ordenó el año pasado derribar el Ala Este para levantar el nuevo edificio, cuyo presupuesto inicial rondaba los 200 millones de dólares.

Ahora, sin embargo, el coste estimado ya asciende a 400 millones.

La Casa Blanca defiende que la ampliación responde a la necesidad de disponer de un espacio mucho mayor para recepciones y actos internacionales.

Una relación cada vez más explosiva con la prensa

El enfrentamiento vuelve a poner el foco sobre la durísima relación de Trump con los medios de comunicación, especialmente con algunas reporteras.

Durante años, el presidente ha acusado a gran parte de la prensa estadounidense de difundir "noticias falsas" contra él.

Pero en los últimos meses el tono de sus ataques se ha endurecido todavía más.

En noviembre de 2025 ya provocó otra enorme controversia cuando llamó "cállate, cerdita" a la periodista de Bloomberg Catherine Lucey durante una conversación en el Air Force One sobre el caso Jeffrey Epstein.

Organizaciones como Reporters Without Borders o la Inter American Press Association han denunciado en repetidas ocasiones un deterioro de la libertad de prensa en Estados Unidos durante la nueva etapa de Trump en la Casa Blanca.

Y este último episodio vuelve a alimentar una polémica que parece lejos de apagarse.