7 curiosidades de Disneyland Paris que te darán ganas de ir ya mismo

Una sensación de otra galaxia

En la zona temática inspirada en la saga de Star Wars, la señalética a menudo usa Aurebesh (el alfabeto del universo), así que si te fijas verás carteles y menús “en galáctico”, lo que te hará sentir parte de la tripulación. Además, el sonido es una parte clave: efectos ambientales sutiles se mezclan para dar la sensación de estar en otro planeta: como zumbidos de droides, pasos de stormtroopers o megafonía imperial, entre otros.

Hans Lucas/AFP via Getty Images