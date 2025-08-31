7 curiosidades de Disneyland Paris que te darán ganas de ir ya mismo

Whatsapp
Un castillo de oro Para el 30º aniversario, el emblemático castillo tuvo una restauración monumental: miles de láminas doradas, decenas de miles de tejas y horas de trabajo para repintarlo y reparar techos y efectos especiales. El resultado es un castillo más brillante y detallado que nunca. Esto no quiere decir que el castillo esté en sí cubierto de oro, pero los elementos decorativos dorados dan el toque. Anadolu via Getty Images
Baños sin espejos En los baños de Disneyland Paris apenas verás espejos sobre los lavabos. Los responsables del parque comprobaron que, cuando hay espejos justo encima de las pilas, la gente se demora más en salir. Por eso, la mayoría de los aseos del resort solo ofrecen un espejo grande en la entrada, no en cada lavabo, así los visitantes no pierden tiempo en los baños y se reducen las colas. Bloomberg via Getty Images
La magia de Ratatouille La famosa atracción inspirada en Ratatouille debutó en Walt Disney Studios Park en 2014 y es famosa por su tecnología trackless, que usa vehículos sin raíles que te hacen sentir del tamaño de Remy mientras recorres escenarios gigantescos de cocina francesa. Los vehículos se deslizan y se aproximan a los distintos espacios como si flotasen, una coreografía invisible que te hace sentir parte de la película. Paris Match via Getty Images
Mickeys en todas partes Si te gustan los juegos de búsqueda, el parque está repleto de numerosos guiños a la silueta de Mickey Mouse, popularmente conocidos como Hidden Mickeys. Algunos son más obvios y otros están más escondidos en diferentes esculturas, mosaicos y parte de la decoración, por lo que encontrarlos es todo un divertimento para las familias. Es un plan ideal para convertir el paseo en una aventura interactiva. AFP via Getty Images
Un Avengers Campus funcional El campus de superhéroes está diseñado como si fuera un centro operativo real: no es solo decoración, los edificios y laboratorios parecen funcionar, con carteles, logotipos y detalles que hacen creer que los Vengadores realmente investigan y entrenan allí. Además, hay muchos guiños de los cómics y las películas escondidos en la arquitectura y el merchandising. Getty Images
Una sensación de otra galaxia En la zona temática inspirada en la saga de Star Wars, la señalética a menudo usa Aurebesh (el alfabeto del universo), así que si te fijas verás carteles y menús “en galáctico”, lo que te hará sentir parte de la tripulación. Además, el sonido es una parte clave: efectos ambientales sutiles se mezclan para dar la sensación de estar en otro planeta: como zumbidos de droides, pasos de stormtroopers o megafonía imperial, entre otros. Hans Lucas/AFP via Getty Images
No a los chicles En Disneyland Paris no encontrarás chicles a la venta en ninguna de sus tiendas. Aunque nadie te sancionará por entrar con chicles o si te ven comiendo uno, no podrás comprarlos allí. La explicación es práctica y estética: quieren evitar que haya chicles pegados en el suelo, en bancos o en las fachadas y que estropeen así la cuidada ambientación del resort. Getty Images