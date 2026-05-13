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7 rincones de España donde hacer una escapada primaveral de fin de semana inolvidable
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Cordoba. Courtyard

7 rincones de España donde hacer una escapada primaveral de fin de semana inolvidable

Tienen a la naturaleza como protagonista, de patios repletos de macetas, a festivales de flores, aves en su máximo apogeo y explosión de colores tras el deshielo. Elige tu ruta.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
alt="alt="Flower festival 2025 celebration in the town of Girona, Catalonia, Spain. Beautiful historical decorated town center. Copy space.""
  Un festival de flores en GironaLa ciudad Girona, en Cataluña, atrae en primavera a numerosos viajantes. En mayo se celebra su famoso festival 'Temps de Flors' y las calles se llenan de arte floral, del Barrio Judío a la Catedral.Getty Images
alt="alt="Goats Goats over the rocks, Gredos Sierra""
  La Sierra de Gredos florece y se pone amarillo intensoEs una de las mejores escapadas de montaña. En primavera, los piornos florecen de un amarillo intenso. Haz la ruta hacia la Laguna Grande de Gredos y acaba con un buen chuletón de Ávila.Getty Images/Cavan Images RF
alt="alt="Cherry blossoms in the Jerte River Valley. In Jerte, Cáceres, Spain, on April 7, 2014.""
  Los cerezos en flor, un imprescindibleEl Valle del Jerte, en Cáceres, vive la floración de más de un millón de cerezos creando un manto blanco espectacular. Haz la ruta de senderismo por la Garganta de los Infiernos para ver sus pozas.Getty Images
alt="alt="The Patios Festival is celebrated during the second and third week of May. Many houses of the historic centre open their private patios to the public and compete in a contest. Both the architectonic value and the floral decorations are taken into consideration to choose the winners. Cordoba, Andalusia, Spain""
  Los patios de Córdoba, un bello patrimonio nacionalMayo es el mes grande de la Córdoba, el clima está ideal y sus patios plagados de macetas y abiertos al público, declarados  Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Unesco, son únicos.Getty Images
  El deshielo ensalza Ordesa y Monte PerdidoEl Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, en Aragón, vive una explosión de la naturaleza con el deshielo y la llegada de esta estación. Del Cañón de Añisclo a los pueblos y miradores de Revilla.Getty Images
alt="alt="MONFRAGUE NATIONAL PARK, SPAIN - 2024/09/30: Eurasian griffon vultures (Gyps fulvus) flying in Monfrague National Park. Monfrague National Park, located in Extremadura, west of Spain, is a Special Protection Area for bird life and a renowned destination for bird watching. (Photo by Marcos del Mazo/LightRocket via Getty Images)""
  Monfragüe, un paraje ideal para amantes de las avesDel buitre negro, al águila imperial ibérica, la cigüeña negra, el alimoche, el búho real... El Parque Nacional de Monfragüe, en Cáceres, es un destino perfecto para ir con prismáticos y disfrutar.LightRocket via Getty Images
  El olor inconfundible de Sevilla en primavera Sevilla es una ciudad perfecta para visitar con el clima actual, para pasear por la orilla del Guadalquivir, para ver la Giralda, la Plaza de España... y para disfrutar de su particular olor a azahar.Getty Images
Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
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Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

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