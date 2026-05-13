Miquel, activista ecologista de Mallorca: "No tiene sentido tener piscinas delante del mar mientras empezamos a tener problemas serios de agua"

El agua, un recurso que durante décadas se ha dado por garantizado en Europa, ahora se ha convertido en uno de los grandes puntos de fricción en los territorios más tensionados por el turismo. En plena crisis climática, con sequías cada vez más frecuentes, el modelo de consumo en zonas altamente saturadas empieza a mostrar sus contradicciones.

En lugares como Mallorca, donde la población literalmente se multiplica en temporada alta, la demanda hídrica está en el punto de mira. Miquel, ecologista mallorquín vinculado a movimientos en defensa del territorio, lleva años alertando de esta situación. Habla con preocupación, pero también con contundencia, sobre un problema que, según asegura, “ya no es futuro, sino presente”.

“El discurso siempre es que no llueve, que hay sequía. Pero el problema en Mallorca no es solo ese”, explica Miquel en tono crítico. “El problema es cómo estamos usando el agua y para qué”, añade.

El turismo multiplica la presión

Miquel insiste en que el modelo actual prioriza el consumo lúdico intensivo. “Campos de golf, piscinas, hoteles con miles de plazas… todo eso requiere una cantidad de agua enorme. Y ocurre en un territorio que tiene los recursos que tiene”, expone.

“Se ha permitido crecer sin tener en cuenta los límites. Y el agua es uno de los más claros”, asegura Miquel, quien considera que hay una “falta de planificación evidente” por parte de las autoridades. Además, el activista señala que la llegada masiva de turistas agrava la situación: “En pleno verano, cuando menos llueve, es cuando más gente hay y más agua se consume. Es una contradicción total con la que tenemos que vivir”.

Mientras tanto, advierte, las reservas sufren. “Los acuíferos bajan, se sobreexplotan y luego vienen problemas como la salinización. Eso ya está pasando”, asegura Miquel, haciendo hincapié en que al tratarse de una isla los recursos son aún más limitados.

“Se están normalizando cosas que no lo son” “Ver piscinas privadas en zonas donde empieza a haber restricciones debería hacernos pensar”, apunta Miquel, quien pone el foco en prácticas que, en su opinión, se han asumido como normales.

“No es normal, ni mucho menos necesario, vivir enfrente de la playa y tener una piscina. No tiene sentido tener piscinas delante del mar mientras empezamos a tener problemas serios de agua”, expone Miquel con contundencia.

También menciona el contraste social. “Hay momentos en los que se pide a la población que ahorre agua, que sea responsable… pero al mismo tiempo ves estos consumos, que son difíciles de justificar. El esfuerzo no está repartido de forma justa”, reivindica.

Las piscinas, en el punto de mira

En los últimos años, el debate sobre el uso del agua en Mallorca también ha pasado por la regulación de las piscinas privadas. Durante la crisis de sequía, el Govern balear dirigido por Francina Armengol llegó a imponer limitaciones claras, como la prohibición de llenar piscinas nuevas con agua de la red pública o de vaciar y rellenar las ya existentes, en un intento de contener el consumo en momentos críticos.

Sin embargo, el cambio político ha reabierto la discusión. El actual gobierno autonómico, presidido por Marga Prohens (PP), ha impulsado medidas que van en la dirección contraria a ese enfoque restrictivo, como procesos para legalizar construcciones en suelo rústico, incluyendo las piscinas, que hasta ahora estaban en un limbo jurídico.

Un escenario que, lejos de cerrarse, sigue alimentando uno de los debates más incómodos en las islas: hasta dónde puede crecer el modelo actual sin poner en riesgo un recurso básico. Para voces ecologistas como la de Miquel, este giro evidencia una “falta de coherencia”.

El impacto en la calidad de vida

Asimismo, Miquel insiste en que las consecuencias no solo son a nivel ecológico, sino que afectan directamente a la vida de las personas. “Esto no va solo de naturaleza, va de calidad de vida”, asegura el mallorquín.

“Si hay problemas de agua, los primeros en notarlo son los residentes. Restricciones, subida de precios, peor calidad… eso ya se está viendo”, explica. “Si no se actúa ahora, el problema será mucho más difícil de revertir. Y entonces ya no hablaremos de prevención, sino de consecuencias”, advierte.

Para Miquel, la clave está en replantear el modelo y en exigir medidas más firmes que no cambien según el color político: “Hace falta limitar ciertos usos, controlar mejor el consumo y, sobre todo, asumir que hay límites que no se pueden sobrepasar. No se puede seguir creciendo como si los recursos fueran infinitos. ¡Porque no lo son!”.