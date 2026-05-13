Le dicen que las mujeres no pueden ser bomberas porque no pueden cargar peso y les da la mayor lección posible

El barbero Adrián Laso, conocido en redes sociales como @Barberosolidario, donde acumula más de 78.000 seguidores gracias a sus vídeos reivindicativos contra la violencia y el maltrato y en favor de los derechos humanos, ha hablado sobre quienes critican que las mujeres no pueden ser bomberas porque "no pueden soportar" grandes pesos.

"Estoy cansado de escuchar que una mujer no puede ser bombero porque en un incendio no podrían cargar con nadie. ¿Y de verdad creéis que ser bombero es solo cargar personas?", ha pronunciado en el vídeo, que ha acumulado 140.000 visualizaciones y 75.000 ‘me gusta’ (y subiendo).

Ha defendido a capa y espada a las mujeres frente a las críticas machistas: "Lo primero: los bomberos no trabajan solos, trabajan EN EQUIPO. Lo segundo: para entrar al cuerpo de bomberos hay unas pruebas físicas obligatorias".

"Muchos de los que dicen esto se ahogan subiendo escaleras"

"Si una mujer entra es porque ha pasado esas pruebas. Y ahora vendrán algunos diciendo que sus pruebas son más sencillas, pero lo más gracioso es que muchos de los que dicen esto luego se ahogan subiendo unas escaleras y tampoco pasarían las pruebas que les ponen a ellas", ha defendido.

También ha querido lanzarles una pregunta: "Si un bombero no puede cargar con una persona de 90 kilos, ¿es menos bombero? Un equipo de rescate no funciona por ego, funciona por preparación, inteligencia y trabajo en equipo".

"Si tu casa se está quemando, vas a pedir que alguien te salve la vida"

"Hay mujeres apagando incendios y arriesgando su vida para salvar familias y muchos otros estáis en el sofá diciendo lo que ellas no pueden hacer", ha sentenciado. Y ha rematado advirtiendo: "Te puedo asegurar una cosa, si tu casa se está quemando, no vas a pedir a gritos que te salve un hombre, vas a pedir que ALGUIEN te salve la vida".

El vídeo ha generado casi 1.000 comentarios con opiniones de todo tipo, siendo el del usuario @poliloki uno de los más destacados: "Exacto. Más de 20 años de bombero y TODO se hace en equipo. Y muchas veces es más importante la flexibilidad y agilidad que la fuerza".