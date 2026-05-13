Una japonesa, tras 4 años en España, sobre qué piensa ahora de volver a Tokio: "Me da un poco de tristeza la sociedad japonesa, hay demasiado estrés y trabajo extra"

Volver a casa no siempre significa sentirse de nuevo en casa. A veces, vivir durante años en otro país cambia la forma de entender las relaciones, el trabajo o incluso el ritmo de vida, y hace que aquello que antes parecía normal empiece a verse con otros ojos. Es ahí donde aparece el llamado choque cultural inverso, esa sensación extraña de regresar al lugar de siempre y descubrir que uno ya no encaja igual que lo hacía antes.

Eso es lo que le ha ocurrido a una japonesa que, tras cuatro años viviendo en España, ha redescubierto Tokio con otros ojos: una ciudad eficiente y ordenada, pero también marcada por la prisa constante, la presión social y el exceso de trabajo. Después de acostumbrarse a un estilo de vida más relajado y cercano, asegura que regresar a Japón le ha hecho sentir triste al reencontrarse con dinámicas que antes veía normales y que ahora percibe como demasiado estresantes.

En un vídeo que ha compartido en su canal de YouTube, la joven describe ese contraste con una mezcla de nostalgia y distancia emocional, señalando cómo pequeños gestos del día a día pueden sentirse ahora diferentes tras su etapa en el extranjero. “Me da un poco de tristeza la sociedad japonesa, hay demasiado estrés y trabajo extra”, asegura, haciendo referencia a una cultura laboral que percibe especialmente exigente y poco flexible.

Algunas diferencias culturales

La joven explica que la vuelta a Tokio no ha sido solo un regreso físico, sino también una especie de reajuste personal en el que compara dos formas muy distintas de entender la vida cotidiana. Después de acostumbrarse a una forma de vida más relajada en España, asegura que en Japón le han vuelto a llamar la atención el paso rápido de la gente por la calle y el metro, la distancia en el trato cotidiano y la formalidad constante en un ambiente social que percibe como más tenso.

También habla de detalles pequeños, pero reveladores, desde la dificultad para comunicarse en inglés hasta normas no escritas que, en tiendas o en el trabajo, hacen que la convivencia le resulte más pesada que antes. Incluso los gestos cotidianos, como la forma de vestir, el tono de voz o la manera de pedir algo, adquieren más peso del que ella recordaba, un hecho que le provoca cierto tipo de cansancio.

También observa que hablar con desconocidos, con personas mayores o con compañeros de trabajo exige un código más rígido al que estaba acostumbrada a utilizar en España, donde dice sentirse más cómoda con una comunicación directa e informal. Según cuenta, ese contraste termina convirtiéndose en una cuestión emocional, ya que no solo cambia el idioma, sino también la distancia entre las personas.

La conclusión de la joven en el vídeo no es ningún tipo de rechazo a Japón, sino un reflejo claro del contraste entre ambas culturas. No oculta que Tokio sigue siendo su ciudad natal y parte de su identidad, pero también admite que, después de vivir fuera tanto tiempo, ha empezado a mirar con otros ojos aquello que antes consideraba normal. Y es que quizás a veces hace falta alejarse para notar que lo cotidiano también puede pesar.