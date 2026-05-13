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Trabaja en la ONCE y los comentarios que recibe por su aspecto físico dan para reflexión profunda
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Trabaja en la ONCE y los comentarios que recibe por su aspecto físico dan para reflexión profunda

Lo ha compartido en sus redes sociales. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Alba Romero y un puesto de la Once
Alba Romero y un puesto de la OnceTIKTOK /EUROPA PRESS

Una trabajadora de la ONCE ha compartido en su perfil de TikTok lo que tiene que soportar casi a diario por su aspecto físico mientras desarrolla su trabajo vendiendo cupones por la calle. 

Aunque lo ha hecho desde uno de los emblemáticos quioscos que tiene la empresa repartidos por España porque se está protegiendo de la lluvia, la operaria ha explicado que ella suele vender por la calle y que recibe comentarios de todo tipo por no encajar dentro de lo que, para algunas personas, es una trabajadora de la ONCE. 

"Reflexionando sobre las cosas que tengo que aguantar cada día", ha escrito junto a un vídeo de ella misma. Y ojo porque esto son algunas de las cosas que le dicen por su físico. 

"¿Y tú qué discapacidad tienes?", "Tú estás muy bien para trabajar en la ONCE", "Tú ves perfectamente", "Tú no estás mal" y "Pues te veo mejor que a mí" son algunos de los ejemplos que ha puesto la empleada. 

En los comentarios muchos la apoyan: "La prima más guapa. Siempre recibimos los mismos comentarios, si ellos estuvieran como nosotras estamos otro gallo cantaría… ni caso". 

Trabajo en la ONCE

Pero, ¿qué requisitos tiene que tener una persona para trabajar en la ONCE? Según la web del organismo, seleccionan vendedores y vendedoras con acreditación de discapacidad de al menos el 33%, o que tengan reconocida una Incapacidad Permanente por parte del INSS.

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Y todo esto es lo que ofrecen: 

  • Estabilidad laboral, desarrollo profesional, beneficios sociales y medidas que forman parte del Convenio Colectivo y del Plan de Igualdad de la ONCE. 
  • Contrato laboral con retribución fija en doce pagas más dos extraordinarias, con percepción de comisiones por ventas.
  • La retribución media oscila en la actualidad los 28.000€-30.000€ brutos anuales. 
  • Formación inicial y continua.
  • Múltiples beneficios sociales: vacaciones —24 días laborales— y asuntos particulares —6 días laborables—. 
  • Permisos especiales para la realización de exámenes, excedencias para el cuidado de familiares y ayudas por nacimientos de hijos. 
Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
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Jefe de Virales de El HuffPost. Licenciado en Periodismo por la Universidad Miguel Hernández de Elche, lleva una década en El HuffPost, donde llegó en 2016 para la sección de Tendencias. Ha hecho programas como 'Los vecinos de arriba', podcast en Prisa como 'No es para tanto' y actualmente tiene la sección gastronómica Huffeando con Pablo, con el influencer Cenando con Pablo.

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