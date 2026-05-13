Trabaja en la ONCE y los comentarios que recibe por su aspecto físico dan para reflexión profunda

Una trabajadora de la ONCE ha compartido en su perfil de TikTok lo que tiene que soportar casi a diario por su aspecto físico mientras desarrolla su trabajo vendiendo cupones por la calle.

Aunque lo ha hecho desde uno de los emblemáticos quioscos que tiene la empresa repartidos por España porque se está protegiendo de la lluvia, la operaria ha explicado que ella suele vender por la calle y que recibe comentarios de todo tipo por no encajar dentro de lo que, para algunas personas, es una trabajadora de la ONCE.

"Reflexionando sobre las cosas que tengo que aguantar cada día", ha escrito junto a un vídeo de ella misma. Y ojo porque esto son algunas de las cosas que le dicen por su físico.

"¿Y tú qué discapacidad tienes?", "Tú estás muy bien para trabajar en la ONCE", "Tú ves perfectamente", "Tú no estás mal" y "Pues te veo mejor que a mí" son algunos de los ejemplos que ha puesto la empleada.

En los comentarios muchos la apoyan: "La prima más guapa. Siempre recibimos los mismos comentarios, si ellos estuvieran como nosotras estamos otro gallo cantaría… ni caso".

Trabajo en la ONCE

Pero, ¿qué requisitos tiene que tener una persona para trabajar en la ONCE? Según la web del organismo, seleccionan vendedores y vendedoras con acreditación de discapacidad de al menos el 33%, o que tengan reconocida una Incapacidad Permanente por parte del INSS.

Y todo esto es lo que ofrecen: