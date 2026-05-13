Ni Mallorca ni Barcelona: el 'Daily Mail' invita a los británicos a visitar las 'joyas ocultas' de España y evitar los sitios con más turistas

Durante años, el mapa turístico de España ha sido bastante previsible. Baleares, Barcelona, Canarias o Andalucía han concentrado gran parte de los visitantes internacionales, especialmente en temporada alta.

Pero ese modelo empieza a mostrar señales de desgaste. La saturación, los precios disparados y la pérdida de identidad están cambiando la forma de viajar. Ahora, cada vez más turistas buscan algo distinto: menos multitudes, más calma, experiencias más locales.

Una tendencia que no solo responde al cansancio del visitante, sino también a la transformación de los propios destinos. Y, en ese contexto, algunos medios internacionales ya están señalando el cambio y recomendando dejar atrás los lugares más masificados y mirar hacia otras zonas que, hasta ahora, habían quedado fuera del radar turístico.

Las "joyas ocultas" que empiezan a brillar

En concreto, el diario británico Daily Mail ha puesto el foco en esta nueva tendencia al recomendar a sus lectores que eviten los destinos más saturados de España y opten por lo que denomina “joyas ocultas”.

Según el medio, las reservas en estos lugares menos conocidos están aumentando de forma notable, especialmente en periodos de alta demanda como las vacaciones escolares. La razón es sencilla: ofrecen una experiencia más tranquila, más auténtica y, en muchos casos, también más asequible.

El artículo destaca que muchos turistas británicos están empezando a cambiar su forma de viajar. En lugar de repetir los destinos de siempre, buscan rincones menos explotados, donde todavía sea posible disfrutar sin aglomeraciones. Y eso está reconfigurando poco a poco el mapa turístico del país.

Menos masificación, más autenticidad

Uno de los principales atractivos de estos destinos alternativos es precisamente lo que les falta: grandes masas de turistas. Frente a playas abarrotadas o centros históricos saturados, estas zonas ofrecen una experiencia más cercana a la vida local.

Así, el diario británico destaca que en estos lugares todavía es posible encontrar restaurantes frecuentados por vecinos, calles sin colas y paisajes sin la presión constante del turismo de masas.

Esa autenticidad se ha convertido en un valor en alza. Porque, en muchos casos, lo que buscan los viajeros no es solo descansar, sino sentir que están en un lugar real, no en un escenario diseñado para turistas.

El efecto rebote del turismo masivo

Este cambio de preferencias no surge de la nada. Es, en parte, una reacción al modelo dominante durante años que ahora parece que ha rebasado su propio límite. Destinos como Mallorca o Barcelona siguen siendo atractivos, pero también representan, para muchos, los problemas asociados al turismo masivo.

Las precios elevados, la saturación, la pérdida de vida local y una experiencia cada vez más estandarizada son algunos de los elementos que están empujando a muchos viajeros a buscar alternativas . El propio artículo apunta a este “efecto rebote”: cuanto más saturado está un destino, más interés generan otros menos conocidos.

Sin embargo, este fenómeno también plantea un riesgo. Si no se gestiona bien, esas “joyas ocultas” podrían acabar enfrentándose a los mismos problemas que ahora se intentan evitar.

Un nuevo mapa turístico en construcción

Lo que está ocurriendo es un cambio de tendencia, parece que ahora el turismo empieza a redistribuirse hacia zonas que hasta ahora habían quedado al margen. Y para España, esto puede ser una oportunidad. Diversificar el turismo permitiría aliviar la presión sobre los destinos más saturados y generar actividad en otras regiones.

Pero también implica un reto: aprender de los errores del pasado. Porque atraer visitantes no debería significar repetir el mismo modelo que ha llevado a la saturación en otros lugares.

Al final, la clave no está solo en descubrir nuevos destinos, sino en cómo se desarrollan. Porque esas “joyas ocultas” que hoy se promocionan como alternativa podrían dejar de serlo si no se protegen. Y, entonces, el ciclo volvería a empezar.