Benita Castejón deja uno de los mensajes más necesarios del año tras ver una foto suya en su comunión
Virales
Benita Castejón deja uno de los mensajes más necesarios del año tras ver una foto suya en su comunión

Lo ha hecho desde TVE. 

Alfredo Pascual
Benita Castejón, en 'Top chef'.

La colaboradora de televisión Benita Castejón (anteriormente el Maestro Joao) ha protagonizado un minuto muy difundido en redes sociales al mandar un mensaje sobre su infancia y su vida desde el programa Top Chef, de TVE.

Castejón, en un emocionante momento, tuvo que hablar de la foto de la comunión de cuando era un niño e iba vestido de marinero. La protagonistas recordó que en ese momento estaba encerrada en un cuerpo y una vida que no era la que quería vivir. 

"Ustedes veis ahí a un chico vestido de marinero, yo veo a Benita con un traje que no quería, yo quería ir de monja, no de marinero. Es un paso por mi vida, pero ahí sabía que quería ser otra persona", comenzó diciendo. 

Castejón relató también cómo se fue trasformando a lo largo de sus años: "He vivido en libertad condicional, luego a los 13 años fue cuando empecé a hacer el transformismo, que era como ese pase que te dan y solamente vas a dormir y ahora ya me dieron la libertad total". 

"Han pasado 61 años, pero es que me ha llevado toda una vida", ha llegado a decir la televisiva, mientras que Paula Vázquez, la presentadora del espacio, le dedicaba un "qué valiente" y el resto de sus compañeros se emocionaban al escucharla.

¿Qué le diría a la pequeña Benita?

A este discurso desde los fogones y con el resto de los participantes en el reality culinario de TVE también se sumó la confesión habitual que hacen a cámara de forma individual. Ahí tuvo que responder a lo que le diría a la pequeña Benita.

"A ella le diría que lo hizo bien, que soportó llevar el peso de Joaquín, que lo llevó muchos años y que lo llevó con dignidad y consiguió que la gente la quisiese", ha sentenciado Castejón.

Finalmente, acabó mandando un mensaje a todos aquellos menores que se encuentren en la situación en la que estaba ella en esa foto: "A los que hagan la comunión de marinero que sepan que si en su interior va Benita, que sean Benita".

Su discurso se ha hecho viral y en pocas horas lleva más de 115.000 reproducciones y 2.000 me gusta. 

