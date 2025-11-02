Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
Acaban con las vacaciones arruinadas por una barbacoa: "La empresa no ofreció un equipo alternativo"
Viajes

Viajes

Acaban con las vacaciones arruinadas por una barbacoa: "La empresa no ofreció un equipo alternativo"

Les habían prometido una cocina exterior con placa de cocción, barbacoa y carbón, pero estaba prohibido hacer fuego y ahora piden que les devuelvan dl dinero.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
Un hombre hace una barbacoa en un jardín.Getty Images

El pasado agosto, unos turistas habían reservado alojamiento en el municipio de Tomelilla, en Suecia. Según aseguran, la empresa a la que alquilaron el alojamiento les había prometido que tendrían acceso a una cocina exterior y una barbacoa justo al lado del alojamiento. Sin embargo, pocos días después se llevaron la sorpresa, según la publicación Ystads Allehanda.

Resulta que descubrieron que había una prohibición en el alojamiento de hacer barbacoas, por lo que los visitantes se verían obligados a hacerla en un lugar más alejado, que tenía que estar al menos 100 metros de distancia del alojamiento.

Ahora, los turistas han recurrido al organismo correspondiente de este país, la Junta General de Reclamaciones (ARN), para que les devuelvan el dinero. El hecho de que se les informara tan tarde, cinco días después de que se impusiera la prohibición de hacer fuego, les impidió cancelar el viaje y evitar el coste del alojamiento.

"La empresa no ofreció ningún equipo alternativo (por ejemplo, barbacoa de gas o eléctrica), a pesar de que, según la Ley de Protección al Consumidor, está obligada a subsanar el defecto sin inconvenientes significativos para el cliente", ha escrito el demandante. Por lo que, ante esta situación, el reclamante y un conocido suyo reservaron su viaje y tuvieron que contratar otro alojamiento en otro municipio, lo que supuso un coste adicional de unos 700 euros.

El reclamante afirma, además, que la propia empresa reconoció inicialmente que había cometido un error y, por lo tanto, ofreció un reembolso del 90%, algo que luego se modificó porque la empresa quería esperar la decisión de la ARN. Por todo ello, ahora reclama Ahora, que le devuelvan un mínimo de 150 euros por lo ocurrido.

Susana Pérez de Pablos
Susana Pérez de Pablos
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactora en HuffPost España, donde escribo de temas sociales y estilo de vida.

 

Sobre qué temas escribo

Hablo cada semana sobre varios temas en los que nos aporta una nutricionista sus consejos para llevar una vida saludable, sigo los temas de okupaciones en todo el mundo e intento reflejar cómo los problemas y las buenas noticias nos afectan ya de forma global con ejemplos de casos de particulares y poniendo el foco en especial en estudios científicos que demuestren todos los avances que estamos viviendo.

 

Mi trayectoria

Estudié Periodismo en la Universidad Complutense e hice el Máster de Periodismo de la UAM/ELPAÍS, así como el de desarrollo de directivos de PRISA y el IESE. He sido jefa de diversas secciones en EL PAÍS, después, directora de comunicación en diversos organismos, pero, sobre todo, lo que me gusta es escribir. Por eso estoy aquí, para contar historias y buscar temas exclusivos para los lectores. Antes de todo esto, mi especialidad fue durante años la educación. Soy madrileña, de padre catalán y abuelos vascos y de las dos castillas, por lo que me siento de toda España y no entiendo tanta confrontación. Y, sobre todo, me considero muy europea. He recibido el Premio de Periodismo de la Fundación Conocimiento y Desarrollo, así como el Premio de Periodismo Educativo Esteban Barcia. He escrito un par de libros sobre El papel de los padres en el éxito escolar de los hijos.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 