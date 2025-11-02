Acaban con las vacaciones arruinadas por una barbacoa: "La empresa no ofreció un equipo alternativo"

El pasado agosto, unos turistas habían reservado alojamiento en el municipio de Tomelilla, en Suecia. Según aseguran, la empresa a la que alquilaron el alojamiento les había prometido que tendrían acceso a una cocina exterior y una barbacoa justo al lado del alojamiento. Sin embargo, pocos días después se llevaron la sorpresa, según la publicación Ystads Allehanda.

Resulta que descubrieron que había una prohibición en el alojamiento de hacer barbacoas, por lo que los visitantes se verían obligados a hacerla en un lugar más alejado, que tenía que estar al menos 100 metros de distancia del alojamiento.

Ahora, los turistas han recurrido al organismo correspondiente de este país, la Junta General de Reclamaciones (ARN), para que les devuelvan el dinero. El hecho de que se les informara tan tarde, cinco días después de que se impusiera la prohibición de hacer fuego, les impidió cancelar el viaje y evitar el coste del alojamiento.

"La empresa no ofreció ningún equipo alternativo (por ejemplo, barbacoa de gas o eléctrica), a pesar de que, según la Ley de Protección al Consumidor, está obligada a subsanar el defecto sin inconvenientes significativos para el cliente", ha escrito el demandante. Por lo que, ante esta situación, el reclamante y un conocido suyo reservaron su viaje y tuvieron que contratar otro alojamiento en otro municipio, lo que supuso un coste adicional de unos 700 euros.

El reclamante afirma, además, que la propia empresa reconoció inicialmente que había cometido un error y, por lo tanto, ofreció un reembolso del 90%, algo que luego se modificó porque la empresa quería esperar la decisión de la ARN. Por todo ello, ahora reclama Ahora, que le devuelvan un mínimo de 150 euros por lo ocurrido.