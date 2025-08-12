Hace una barbacoa, un vecino se queja, le deja este cartel y la respuesta del otro es simplemente cine

El intercambio de notas que se han dejado dos vecinos por culpa de las barbacoas que organiza uno de ellos está dando mucho juego en la red social X, donde lo ha publicado la cuenta @LiosdeVecinos, especializada precisamente en estas peleas vecinales.

"Al vecino que ha llamado al administrador a quejarse de mi barbacoa, le informo de que se ha comprado una barbacoa a gas específicamente para no causar molestias a ningún vecino ya que no tira humo porque no utiliza carbón", señala.

Luego viene lo peliagudo: "Y si lo que te molesta es que yo tenga barbacoa y tú no, dime quién eres y para la próxima te invito".

La respuesta que recibe del vecino interpelado es de aúpa: "Envidia darías con un jardín de 600 metros cuadrados, no con uno de cuatro".

"El tema es que realizáis una actividad, no prohibida, pero sí se consideró ya en una reunión molesta... y por el bien de la comunidad deberíais dejar de realizar, como ya hicieron otros", avisa.

El remate es espectacular: "En caso de no ser así, la Guardia Civil sí lo considera peligroso y multa. 'Antes de invitar... os deberíais informar".

"¿Hay una barbacoa y en la discusión no se llaman chorizos? Qué somos bárbaros?!!!!! Estamos perdiendo las formas", dice una persona en los comentarios.

"Si no está prohibida y es de gas, ¿qué va a denunciar la GC?", pregunta otro. En el mismo sentido: "Si admite que no está prohibido qué cojones va a llamar a la guardia civil". Y otro más: "No prohibida pero en una reunión se consideró hacerlo. Que rompecojones el tipo que no gano en la votación. Ni que el olor a comida fuera tan insoportable que traspase ventanas cerradas".